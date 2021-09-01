「功夫熊貓」騎獨輪車送餐！2萬人朝聖驚呼：難怪我的餐點都灑出

▲有一名熊貓外送員騎著高難度的單輪車，在指南路三段附近送餐。（翻攝臉書「路上觀察學院」）

圖文／鏡週刊

「功夫熊貓」驚現台北街頭！近日有網友分享一段吸睛的影片，從畫面中可見，一名外送員揹著保溫箱，騎著「單輪車」逆向送餐，這驚人特技讓一旁路人忍不住拍下PO上網，畫面曝光後，引發大批網友熱議。

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有目擊民眾在臉書社團「路上觀察學院」PO出外送員送餐的影片，該地點位於文山區指南路三段，該外送員的交通工具相當吸睛，竟是台高難度的「單輪車」，且車體的高度還比一旁的小貨車還要高，但該外送員卻輕鬆地踩著踏板，還肩揹保溫箱，一路搖搖晃晃地快速前進，就宛如特技表演一般。

短短10秒的影片一出，即吸引超過2萬次觀看，引發不少網友迴響，紛紛在影片下留言回應，「您的餐點正在路上逆向行駛」、「過得去是food panda，過不去就是fall panda」、「裡面如果是豆花，恐怕都搖成豆漿了」、「客人訂壽司送到變丼飯」、「難怪我每次點熊貓都灑出來」、「這樣的搖法…林北的牛肉麵只剩下麵跟肉了」。

不過，也有網友質疑該外送員的交通工具上路是否合法？對此，根據《三立新聞網》報導，北市警文山一分局指出，這名外送員騎乘的單輪腳踏車沒有鈴號、反光裝置等安全設施，違反道路交通管理處罰條例，可處車輛所有人180元罰緩，並責令改正。



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