AirPods掉了！她下意識「1動作」緊張炸　網爆冷汗：拍攝者快救

▲原PO的無線耳機差點悲劇。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果的AirPods因為是無線耳機，許多人曾一個不小心就弄掉，最悲劇的悲劇，莫過於眼睜睜看它從縫隙中掉進水溝。就有一位女網友在臉書《路上觀察學院》分享一張照片，只見她的其中一支耳機，就剛好躺在縫的邊邊，讓網友也直冒手汗「這是我看過最緊張的照片！」「緊張到我要睡不著了，它獲救了嗎到底！」

「回頭是岸！」這位女網友貼出照片，只見水溝蓋上有2個長條狀的縫隙，雖然不寬，但耳機絕對掉得下去。結果原PO意外失手，本以為會發生一場悲劇，沒想到耳機竟然完美停下，不偏不倚落在了縫隙的邊緣。

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▲有網友直呼「這圖片讓我好緊張！」（圖／翻攝自路上觀察學院）

這一幕讓不少人超緊張，「Airpods：當時的我害Pod極了」、「如果吹來一陣風」、「非常害Pod」、「妳的第一個反應居然是拍照」、「這麼震撼人心的照片」、「我看了心裡好害Pod」、「耳機！冷靜！聽我說，事情不是你想的那樣」、「拍攝者不救？」

還有網友狂敲碗，「緊張到我要睡不著了，它獲救了嗎到底……」「拍攝者有沒有救啊！」「欸不是為什麼為什麼這圖片讓我好緊張！」看到原PO還有空按自己的留言讚，不禁抗議「不要再按我讚了！快點幫它！」女網友則是在留言處曝光後續，「發文的我表示，它真的滾到那裡停下來，我邊用顫抖的手拍照邊擦眼淚，覺得它終究是愛我的！」