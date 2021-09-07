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傳新北江翠國小遭幼兒園群聚波及　校方急澄清：沒有

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市多所國小受群聚感染影響被要求要停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜6日晚間宣布，板橋幼兒園10人感染，將全面提升為「強化二級警戒」。有媒體報導，新北多所國小受疫情影響被要求要停課，其中包含板橋江翠國小，有家長一早相當緊張，狂播電話至學校確定，校方緊急發函澄清，目前校園一切安好，未有接獲任何衛生單位指示需要停班停課。

新北幼兒園爆出群聚事件，8名幼兒及1名幼兒媽媽確診，波及北市幼兒園、新北某些國小緊急停課。但江翠國小老師表示，有部分媒體報導錯誤，他們學校並未表示要停課，無端被扯進來讓他們很冤枉，一早電話接不完，學校整個快爆炸。

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▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市多所國小受群聚感染影響被要求要停課。（圖／記者湯興漢攝）

校方也緊急發聲明表示，本校師生及教職員工，目前一切安好，未有接獲任何上級或衛生單位指示需要停班停課的通知，每天按照防疫計劃實施課程與教學活動。

校方強調，學校從開學前，即加強防疫宣導，提醒全校教職員工生如有身體不適疑似發燒症狀，請在家休息，有疑似症狀可以到就近的篩檢站檢驗；環境部分持續在課間及課後實施消毒工作，請大家放心。

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市多所國小受群聚感染影響被要求要停課，板橋江翠國小一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）
 

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