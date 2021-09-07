傳新北江翠國小遭幼兒園群聚波及　校方急澄清：沒有

▲新北市多所國小受群聚感染影響被要求要停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜6日晚間宣布，板橋幼兒園10人感染，將全面提升為「強化二級警戒」。有媒體報導，新北多所國小受疫情影響被要求要停課，其中包含板橋江翠國小，有家長一早相當緊張，狂播電話至學校確定，校方緊急發函澄清，目前校園一切安好，未有接獲任何衛生單位指示需要停班停課。

新北幼兒園爆出群聚事件，8名幼兒及1名幼兒媽媽確診，波及北市幼兒園、新北某些國小緊急停課。但江翠國小老師表示，有部分媒體報導錯誤，他們學校並未表示要停課，無端被扯進來讓他們很冤枉，一早電話接不完，學校整個快爆炸。

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▲新北市多所國小受群聚感染影響被要求要停課。（圖／記者湯興漢攝）

校方也緊急發聲明表示，本校師生及教職員工，目前一切安好，未有接獲任何上級或衛生單位指示需要停班停課的通知，每天按照防疫計劃實施課程與教學活動。

校方強調，學校從開學前，即加強防疫宣導，提醒全校教職員工生如有身體不適疑似發燒症狀，請在家休息，有疑似症狀可以到就近的篩檢站檢驗；環境部分持續在課間及課後實施消毒工作，請大家放心。

▲▼新北市多所國小受群聚感染影響被要求要停課，板橋江翠國小一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）



