5000組已完售！添好運中秋月餅禮盒加碼2000盒　會員享77折

▲添好運米其林中秋霓玥月餅禮盒。（圖／和億生活集團提供）

記者黃士原／台北報導

中秋節將至，米其林美食的「了凡油雞．燒臘．飯．麵」與「添好運」搶食中秋送禮商機，推出中秋「添好運霓玥月餅禮盒」，原先限量5000組「添好運霓玥月餅禮盒」已全數銷售完畢，和億生活集團緊急加碼生產2000組，同時祭出優惠再加碼，即日起~9月21日於全台添好運及了凡消費，即可享月餅禮盒998元的加購優惠（原價1,288元）。Ocard會員獨家禮憑禮物券可享「添好運霓玥月餅禮盒」原價77折。

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▲了凡中秋冷凍燒滷味組。（圖／和億生活集團提供）

添好運霓玥禮盒將人氣甜品化身三款米其林港式月餅並結合阿里山高山烏龍茶，三款特色月餅分別是港式奶皇月餅、楊枝甘露月餅、芋頭西米露月餅，其中楊枝甘露月餅內餡嚴選當季芒果醬，外層再以滑順細緻的奶黃包覆，鹹香與芒果完美結合，帶出水果的酸甜清爽，餅皮奶油香氣濃郁。

▲添好運米其林中秋冷凍港點組。（圖／和億生活集團提供）

添好運及了凡也有米其林冷凍商品，添好運「中秋冷凍港點組」5款人氣明星港點，添好運流沙包、酥皮焗叉燒包、港式牛肉麵、鮮蝦燒賣皇、鮑汁燜鳳爪，加贈添好運環保保冷袋，好運價1160元（原價1,488元），而了凡「冷凍招牌油雞全雞」優惠價588元（原價680元）、「冷凍燒滷味組」有冷凍招牌油雞全雞、了凡香烤排骨、了凡蜜醬叉燒、經典滷豆干、不凡米血糕及香滷百頁，優惠價1111元（原價1,550元），全台店舖及自有電商平台「和億生活go」都有販售。