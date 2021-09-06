以色列準備第4劑！30歲台男怨「還是第0劑」　網噓爆：不登記怪誰

▲有30幾歲的網友在PTT上抱怨自己還是第0劑，但事實上30歲左右年齡層早已開放接種。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

全球疫苗接種率最高的以色列，疫情還是持續大爆發，現在正在規劃全民接種第4劑的計畫，對此卻有一位自稱30幾歲的網友在PTT發文表示，到現在還是第0劑，抱怨自己被政府放生。但事實上，台灣30歲左右年齡層在近日早已陸續接種，相關言論被網友罵爆表示，「自己不登記怪誰」。

原PO發文表示，以色列準備打第4劑，他現在還在0劑，30幾歲真的被放生了，不要跟說高端可以打，高端連疫苗都稱不上，充實量只是半成品，林北跟大家一起都有繳稅，辛苦工作養家的人，繳稅養官員，官員卻打好打滿，到底要怎麼罷免這垃圾政府，還是就這樣讓政府繼續魚肉鄉民？

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▲許多網友表示，即使不想打高端，30幾歲的民眾還是有AZ疫苗可以選擇。（圖／路透）



網友對此在推文中回應表示，「不打AZ怪誰啊」、「你一開始預約AZ不就早打到了嗎」、「23-28不是可以登記AZ了，你還沒23？」、「讓你自由選，你還能搞到打不到疫苗笑死」、「啊你不是要打BNT？BNT是開打了沒？」、「30歲不打高端也不打AZ再來怪政府？」、「不想打高端可以理解，那AZ呢？」

也有網友支持原PO表示，「有政府，請死心。」、「不要太不滿」、「在我心目中也真的是非莫不打，再等等吧」、「有得選當然挑，塔綠班還在怪民眾為何不打，怎麼不怪一個買不到的政府」。

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