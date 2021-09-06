長榮機師航廈內「無罩聊天」！女客驚呆　小港機場證實：已送裁罰

▲朱小姐目擊機師在航廈內沒戴口罩聊天。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

屏東一名朱姓女子日前到小港機場接孩子，目擊機師沒戴口罩就在航廈聊天，怒斥機師「哪來的自信可以不戴口罩」。小港機場6日證實有此事，將移送市府衛生局裁罰。

朱姓女子表示，8月28日大約下午1點10分進入小港機場國內航廈，約於下午1點50分看到機師從停機坪走出來，2人邊走邊聊天，其中1人沒有戴口罩，「我懷疑自己看到了什麼！他真的沒有戴口罩嗎？是哪裡來的自信，覺得自己不用戴口罩？」

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朱小姐表示，當下事發突然，沒來得及拍照留存，不過事後她輾轉問了很多單位，直到6日上午，小港機場才向她證實，當天確實有1位機師沒帶口罩，當天看到的畫面是真的。

▲小港機場調閱監視器後，證實為長榮機師。（圖／ETtoday資料照）

小港機場表示，該航班為8月28日立榮航空8918班次，自金門飛往高雄航班，13:50落地。該機師未戴口罩離站，其表示因上洗手間疏忽忘記戴回，航空站將依據防疫規定將案件移送高雄市政府衛生局裁處。

依目前防疫警戒及防疫措施規定，民眾外出應全程配戴口罩。本案衛生局將依據舉發事證調查，依傳染病防治法，最高可處以新台幣1萬5千元罰鍰。

衛生局強調，依目前防疫警戒及防疫措施規定，民眾外出應全程配戴口罩。本案衛生局將依據舉發事證調查，依傳染病防治法，最高可處以新台幣1萬5千元罰鍰。

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