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幼兒園8童染疫！前台大醫：群聚會擴大　揭1數據「較不擔心小孩」

▲幼孩,幼兒園（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新北市今日爆出8名幼兒加上1名家長確診。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／採訪報導

新北市一所幼兒園今（6）日新增9例本土，包括1名幼兒園家長及8名學童，指揮官陳時中透露，根據調查，幼兒園老師案16129於8/27就有症狀，30日有嗅味覺問題，另外因有混班上課，該群聚陽性率很高，未來陽性個案可能會更多。前台大感染科醫師攤開日本孩童染疫數據直言，「群聚擴大當然可能，但完全不擔心小孩」。

針對幼兒園情況，陳時中表示，疫調發現有混班上課情況，晚上還有安親班，要請新北擴大匡列，現在陽性率非常高，但還需要最後證實，不過從時間序上發現，老師8/27有相關症狀、8/30就有嗅味覺問題，尤其學校跟學生相處時間比較長，是否有幾波傳染，要有更多證據才有辦法把它解釋更清楚。

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▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中認為，未來陽性個案可能會更多。（圖／指揮中心提供）

前台大感染科醫師林氏璧接受《ETtoday新聞雲》採訪時直言「群聚擴大當然可能，但我較不擔心小孩子染疫」，他提出日本19歲以下目前為止共22萬名染疫者，死亡人數為0的數據圖，認為青少年、幼兒染疫仍以輕症或無症狀居多。至於未來對身體健康是否造成危害，他認為「疫情都這麼久了，有嚴重問題早就被報導了。的確有很小機率發生後遺症，但真的不須太擔心」。

毒物專家招名威也在粉專《招名威教授 毒理威廉 》發文直指該名幼兒園老師早在8/27有症狀，直到9/4先生確診，被匡列篩檢PCR陽性，Ct值更是爆炸高的17，「整整有一個禮拜可以感染別人」，他痛批：「又來了，有症狀就立馬去篩檢很困難嗎？」

招名威接著說，雖然小朋友染疫重症或死亡機率偏低，但萬一將病毒帶回家感染長輩，後果不堪設想。而目前只有要求未打過疫苗的老師要定期篩檢，但打過疫苗者則是出現症狀時主動採檢，這是否符合現階段Delta狀況仍有待觀察。他苦口婆心地勸說，麻煩大人們，特別是高風險行業別，有症狀請立即篩檢，「悶不吭聲病毒不會消失，狀況只會更糟。」

今日新增9例本土個案，為5例男性、4例女性，年齡介於未滿5歲至20多歲，發病日介於今年8月28日至9月4日，個案分布均在新北市；9例均為已知感染源，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

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