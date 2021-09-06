快訊／新北幼兒園群聚9確診　Ct值僅14「傳染力超高」

記者徐政璿／台北報導

新北市幼兒園染疫風暴擴大！今（6日）確定1位幼兒的母親，8位小朋友，一共9人染疫。新北副市長劉和然15時召開記者會，公布9例確診全在板橋，接觸者123人，居家隔離104人，Ct值最低14.6，Ct值最高35.8。

根據新北市政府公布的幼兒園群聚感染關連圖，老師與家長的Ct值都相剛具有傳染力，分別是17與14.6，其餘8名幼童的Ct值分別從18.7、20幾到30幾不等，最高的為35.8。

劉和然表示，幼兒園老師先生確診後，CT值採檢24，老師之後確診後，CT值17，今天新增的9名確診幼童、家長，CT值分布在14.6至35.8之間，分布相當廣。除了昨天篩檢42位幼兒園幼童、10名教職員外，今天也擴大採檢5名隨班附讀幼童，以及附設課後安親班的18名學生和家長，目前都在居家隔離中。

劉和然說，幼兒園42名小朋友有40個篩檢結果出爐，32名陰性、8名陽性，臨托部分仍在採檢當中，數字一出來就會報告，確診就送醫院，採檢中的師生、家長都送往防疫旅館，絕對擴大匡列、採檢，相關細節只要有新發展，都會告訴市民。

劉和然也提醒教師、學生3點，第一只要有任何症狀，希望師生充分說明，第二有症狀不上課、不上班，第三善用社區篩檢站、居家快篩劑。

對此，新北市長侯友宜今在市議會表示，中午12時30分匡列者40名PCR結果出爐，有8名幼兒與1名家長採檢陽性，會持續追查誰到底誰是最早感染源，並擴大匡列所有學生、老師以及家長。

侯友宜表示，家長也陪同孩子到防疫旅館，相關足跡有必要會公布，目前尚不確定與機師事件是否有關，市府會持續疫調中。

指揮中心指揮官陳時中表示，今驗出來的9例，其中有1位是幼兒的母親，其他8位是小朋友，案例裡面從16128延伸到16127是幼兒園老師，昨（5日）大家緊急的匡列跟採檢，初步相信這案子可能陽性案子可能會更多，因此要請新北市要照著比較嚴格的標準一家人一家人做匡列。

▲新北公布幼兒園群聚感染關連圖。（點圖放大／新北市政府提供）

▼新北最新疫情0906。（圖／翻攝直播）



