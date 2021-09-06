國際青商會發起醫療物資捐贈　高市議員黃文益+1為長輩送暖

▲國際青商會發起醫療物資捐贈，攜手市議員黃文益為長輩送暖。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國內新冠疫情仍未落幕，為協助風險較高的長者們挺過疫情，國際青年商會中華民國總會高市金澎區與高雄市高雄女國際青商會共同發起「長輩不孤獨·來得及說愛」活動。在民進黨高雄市議員黃文益陪同下，共同捐贈醫療防疫及民生物資予弘道老人福利基金會，此外更認購數百份待用餐點供弱勢長輩享用。

國際青商會高市金澎區指出，這次捐贈活動是由該區執行長楊士峰與高雄女國際青商會長黃心眉發起，包括高雄市高雄、巨港、博愛、西子灣、左營、春秋閣、柴山、南星、高都及澎湖、金門等同區11個國際青商會分會共同響應，除捐贈防疫與民生物資給位於高雄的弘道老人福利基金會，也同步捐助澎湖老人之家及金門金寧鄉的長輩。

參與捐贈的市議員黃文益表示，自己從政前曾是青商會的一份子，現在雖已擔任市議員，仍將繼續陪伴青商會的夥伴一起做公益，非常期待本次捐贈能夠起到拋磚引玉的效果，邀請各界一起投入助老行列，為長輩們打造更好、更安全的生活。

黃文益也提到，本次活動除了捐助物資，青商會也特別響應弘道老人福利基金會積極推動的弘道社區共生計畫，總計認購了250份愛心待用餐，讓弱勢長輩也能享用到營養餐食，未來他與青商會的夥伴們也將持續發起、串連公益活動，以實際行動為社會送暖。