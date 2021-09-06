　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際青商會發起醫療物資捐贈　高市議員黃文益+1為長輩送暖

▲▼國際青商會發起醫療物資捐贈，攜手高市議員黃文益為長輩送暖。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國際青商會發起醫療物資捐贈，攜手市議員黃文益為長輩送暖。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國內新冠疫情仍未落幕，為協助風險較高的長者們挺過疫情，國際青年商會中華民國總會高市金澎區與高雄市高雄女國際青商會共同發起「長輩不孤獨·來得及說愛」活動。在民進黨高雄市議員黃文益陪同下，共同捐贈醫療防疫及民生物資予弘道老人福利基金會，此外更認購數百份待用餐點供弱勢長輩享用。

國際青商會高市金澎區指出，這次捐贈活動是由該區執行長楊士峰與高雄女國際青商會長黃心眉發起，包括高雄市高雄、巨港、博愛、西子灣、左營、春秋閣、柴山、南星、高都及澎湖、金門等同區11個國際青商會分會共同響應，除捐贈防疫與民生物資給位於高雄的弘道老人福利基金會，也同步捐助澎湖老人之家及金門金寧鄉的長輩。

參與捐贈的市議員黃文益表示，自己從政前曾是青商會的一份子，現在雖已擔任市議員，仍將繼續陪伴青商會的夥伴一起做公益，非常期待本次捐贈能夠起到拋磚引玉的效果，邀請各界一起投入助老行列，為長輩們打造更好、更安全的生活。

黃文益也提到，本次活動除了捐助物資，青商會也特別響應弘道老人福利基金會積極推動的弘道社區共生計畫，總計認購了250份愛心待用餐，讓弱勢長輩也能享用到營養餐食，未來他與青商會的夥伴們也將持續發起、串連公益活動，以實際行動為社會送暖。

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒
快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性可能更多！
二級警戒到9／20　「11項規定」八大行業仍關閉
快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」
快訊／今增9例本土！　本土確診都在「新北幼兒園」
LIVE／長榮2機師定序出爐　陳時中最新說明
快訊／恐怖砂石車奪命！　高雄騎士彈飛死亡
再見了老爸！王威晨強忍淚水陪走最後一程　辜仲諒、賴清德都來了
手機號碼可查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊
裸睡女大生臀部癢！一掀被驚見猛竄　她嚇到縫14針
游錫堃「感冒2周沒好」　收疫情警示簡訊採檢出爐
又有地方發錢！　宣布普發現金3000元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林麥寮發現金3千　新生兒也有！鄉長：搭5倍券讓鄉民買個夠

9月禁廚餘養豬　南投縣：違者最高罰300萬、檢舉獎金120萬

國際青商會發起醫療物資捐贈　高市議員黃文益+1為長輩送暖

培養野外急救能力！台東面山學校36小時訓練課程　歡迎報名

放學騎單車離家30公里遠！全聯一通電話　高職生迷途知返

屏東男心情差喝茫醉倒路旁　警查出身分送返家

平安出遊安全返家　里港警+義交「大津瀑布」淨山兼道安　

宣導學童落實開學防疫　埔里鎮呆萌吉祥物「噗哩」現身

掛有項圈小狗車陣穿梭超驚險　萬丹警上臉書找到飼主

台南好康券在手　大台南公車可享免費暢遊

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

車格沒位子！移別人機車被抓包 雙方互毆爆衝突...全傷害罪送辦

雲林麥寮發現金3千　新生兒也有！鄉長：搭5倍券讓鄉民買個夠

9月禁廚餘養豬　南投縣：違者最高罰300萬、檢舉獎金120萬

國際青商會發起醫療物資捐贈　高市議員黃文益+1為長輩送暖

培養野外急救能力！台東面山學校36小時訓練課程　歡迎報名

放學騎單車離家30公里遠！全聯一通電話　高職生迷途知返

屏東男心情差喝茫醉倒路旁　警查出身分送返家

平安出遊安全返家　里港警+義交「大津瀑布」淨山兼道安　

宣導學童落實開學防疫　埔里鎮呆萌吉祥物「噗哩」現身

掛有項圈小狗車陣穿梭超驚險　萬丹警上臉書找到飼主

台南好康券在手　大台南公車可享免費暢遊

台中港大型起重機翻覆！跨載車司機遭爆頭亡　上百貨櫃也被砸爛

快訊／郭品超認愛小19歲大陸女星！閃曬2恩愛照：I Love You Forever

攻城獅第2代Muse Girls曝光　甜美系女團23人拚正選

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性案例可能更多！

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒！

二級警戒維持到9／20！指揮中心公布「11項規定」八大行業仍關閉

快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」

快訊／今增9例本土、7境外！本土確診都在「新北幼兒園」

4菜1飯只要30元！超佛素食店讓網暴動：這種菜色至少破百

妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族　法官說話了

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

地方熱門新聞

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

鄭文燦：收到簡訊有症狀可免費採檢

台南男高生持球棒砸早餐店被壓制

收到細胞簡訊心慌　桃園千人衝採檢站

推廣台南處理廚餘SOP

方莞靈台南住家修繕完工

8月豪雨災損仍可申請救助金

關懷居隔人員　鄭文燦到檢疫所幫打氣

台南積極防範非洲豬瘟入侵

搬運廢鋼材順手牽羊被查獲

黃偉哲邀民眾體驗感受部落活力

高職生放學騎單車離家30公里　故障求助全聯

小花蔓澤蘭　新北小花終結者清除0.5公噸

劉妍廷包辦愛斯基摩艇2金獎牌！

更多熱門

相關新聞

綠營議員喊話中央：開放全國攤商打疫苗

綠營議員喊話中央：開放全國攤商打疫苗

繼北農累計83例確診個案後，台北市環南市場2日再爆41人染疫，讓市場攤商人人自危。對此，民進黨高雄市議員黃文益呼籲，指揮中心應超前部署，盡快針對傳統零售市場服務的攤商人員、市場管理人員進行造冊，並開放接種疫苗，以杜絕社區感染。

獨／韓國瑜YT敲敲門復出　罷韓大將8字酸爆

獨／韓國瑜YT敲敲門復出　罷韓大將8字酸爆

黃文益寒冬送暖　眾人讚：最暖議員

黃文益寒冬送暖　眾人讚：最暖議員

韓團隊幫李眉蓁輔選　他批：把市民當塑膠

韓團隊幫李眉蓁輔選　他批：把市民當塑膠

補「文」隊連署罷免　黃文益：是被當出氣筒

補「文」隊連署罷免　黃文益：是被當出氣筒

關鍵字：

黃文益

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面