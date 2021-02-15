高市民代攜家帶眷做愛心！黃文益寒冬送暖　眾人大讚「好暖」

▲高雄市議員黃文益帶著愛女到市場發放物資做愛心 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民意代表攜家帶眷做愛心！民進黨高雄市議員黃文益與女兒共同參與「食在有福、愛在苓雅」社區物資發放活動，此活動為高雄市慈善團體聯合總會所舉辦，邀請多個協會與組織一起募集物資，每個月定時、定點於武廟市場進行發放，期待透過物資發放的形式，幫助弱勢民眾維持基本生活水平、補充身體所需要的營養，並推動食物扶助和惜食觀念。

▲高雄市議員黃文益帶著愛女及團隊到市場發放物資做愛心 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市慈善團體聯合總會邀請多個協會與組織一起募集物資，每個月定時、定點於武廟市場進行發放物資，其名稱為「食在有福、愛在苓雅」慈善活動，領取物資的對象為武廟市場周邊鄰里、社區的弱勢居民，經過家訪確認其為需要協助之家戶，攜帶物資卡即可領取物資。期待透過物資發放的形式，幫助弱勢民眾維持基本生活水平、補充身體所需要的營養，並推動食物扶助和惜食觀念。

▲黃文益長期關注公益 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市議員黃文益長期以來持續關注社會公益，並身體力行參與多場公益送暖活動，與多個社福團體保持聯繫，非常關心社會上的弱勢民眾。春節到了，這次黃文益還特別帶著寶貝女兒一起來到武廟市場發放物資，兩人穿得喜氣，在寒冬中送暖，集合眾人的力量募集了許多食物等物質，並將這些物資分送給真的有需要幫助的人，眾人們大讚他是「最暖議員」

黃文益表示，做公益還能讓女兒從小開始學習接觸社會，培養同理心及助人的熱忱，共同關心社區中的弱勢家戶，協助其減輕生活壓力，期待未來能有更多團體加入寒冬送暖的行列，也呼籲爸爸媽媽也可以帶著小朋友一起來進行親子教育，學習如何關懷社會，富含教育意義。

時間對我們來說完全沒用！