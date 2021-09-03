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社會 社會焦點 保障人權

天力哥下場慘了！侄引爆松山之亂遭波及　警怒斬四海幫金雞母　

▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂大哥天力及幫眾徐靖、徐權兄弟等人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲四海幫海岳堂大哥徐天力因松山之亂遭檢警查出涉嫌經營線上博奕，依賭博等罪起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警松山分局4月遭黑衣人闖入砸毀電腦，主嫌徐權遭起訴後，與警員達成和解，檢警持續追查，闖入警局的徐權和徐靖是四海幫海岳堂大哥徐天力的侄子，兄弟倆不但跟著天力經營線上博奕，還涉嫌暴力討債，台北地檢署經多次搜索掃蕩後，3日依賭博、恐嚇等罪起訴徐天力等13人。

徐權等人4月16日凌晨追著酒醉叫囂的警員楊忠蒞，闖入松山分局大鬧96秒，接連衍伸松山分局長見證楊警與徐權握手言和、黑衣人中崙派出所所長許書桓滅證等黑白和解爭議，引起外界撻伐，警方為挽回顏面，由刑事局報請台北地檢署，針對徐權所屬的四海幫海岳堂展開多波拘捕行動。

▲▼松山之亂砸派出所螢幕徐權。（圖／記者羅志華攝）

▲徐權涉嫌闖入松山分局砸毀電腦，起訴後和警員達成和解。（資料照／記者羅志華攝）

檢警查出，海岳堂大哥徐天力「天力」，人稱「三哥」，涉嫌經營線上博奕，安排正妹線上直播，透過網路進行天九牌、百家樂、妞妞等紙牌賭博，單日下注金額最多高達2、3千萬元。原本博奕總部就設在松山分局對面的「雪茄館」，因「松山之亂」引起關注後，總部隨即搬遷避風頭。

警方根據相關帳冊，估計這個博奕集團月營業最少4千萬，年進帳超過5億元，另外徐權等人還涉嫌為了追討賭債，不但會到債務人住處、工作地點潑漆，還會強行扣走被害人車輛等財物抵債。

涉嫌賭博罪的徐天力8月間第2度被移送北檢複訊後100萬元交保，，有朋友到場發現，徐權徐靖兄弟從頭到尾均未到場迎接，痛批「這兩家伙把事情鬧這麼大，還不到場接叔叔真的很扯！」

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