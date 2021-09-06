俄羅斯代理孕母產混血寶　生父：這不是我的！恐嚇仲介退8萬美元

▲黃姓男子花錢遠赴俄羅斯做人工生殖，認為代理孕母產下的混血女嬰不是自己的種，拒絕接回。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

年約40歲的黃姓男子去年找仲介業者協助，遠赴俄羅斯和當地女子做試管嬰兒，好不容易懷胎10月生下1個可愛混血女嬰，黃男卻看著照片質疑「這不是我的」，恐嚇業者歸還訂金8萬美金，否則要找黑道討債，業者被嚇得趕緊自首違法仲介代理孕母。台北地檢署6日依違反《人工生殖法》起訴業者，黃男恐嚇部分另案偵辦中。

據了解，遭起訴的仲介業者也姓黃，他向辦案人員表示，自己因為會說俄文，在當地也有人脈，從事仲介台灣不孕夫妻到俄羅斯找代理孕母等業務多年，業者表示，他都是自己上網打廣告宣傳，這次黃男也是看了廣告找上門，雙方談好以10萬美金到俄羅斯做試管嬰兒，黃男先付8萬美金的訂金

2020年1月間，業者帶著黃男夫妻到俄羅斯完成取精、並把胚胎植入俄羅斯代理孕母後，大約9、10月間，生下了一個健康可愛的混血女嬰，沒想到黃男卻看著照片突然翻臉，拒絕去俄羅斯把孩子接回來，並要求業者退回訂金，否則「找黑道來討債」。

業者被糾纏許久，加上無法給俄羅斯代理孕母交代，2021年初決定向警方自首違法仲介，同時控告黃男涉嫌恐嚇，黃男到案後辯稱，因為他覺得女嬰看起來不像他，他懷疑根本是別人生的，檢察官調查後，先依《人工生殖法》中，意圖營利，從事仲介代理孕母生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹等罪，起訴業者，至於黃男涉嫌恐嚇部分，另案偵辦。

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