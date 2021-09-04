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社會 社會焦點 保障人權

大陸「三無船」馬祖北竿越界遭攔截　3船員急採檢

▲馬祖海巡捍衛漁權，查扣越界作業陸船 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬祖海巡查扣越界作業陸船 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／馬祖報導

為了維護漁業資源及漁民作業權益，海巡署第十一巡防區指揮部3日上午發現北竿高登海域有可疑目標，立刻派艇抵達，現場查獲1艘大陸籍漁船越界違規作業，該船上有3人，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》將該船帶回南竿福澳港扣留查處。

▲馬祖海巡捍衛漁權，查扣越界作業陸船 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬祖海巡查扣越界作業陸船 。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署第十一巡防區指揮部3日上午發現北竿高登0.7浬處海域有可疑目標，立刻通報馬祖海巡隊10072艇前往，於10時許抵達後發現是一艘大陸籍船舶越界作業，立即強靠登檢，經查該船為無船名、無船舶證書及船籍港口登記的「三無船舶」，船上有5公斤漁獲及3名船員，全員初步量測體溫均正常，也未於船上發現豬肉製品。

▲馬祖海巡捍衛漁權，查扣越界作業陸船 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲3名船員被帶回隔離 。（圖／記者林名揚翻攝）

由於目前正值新冠肺炎和非洲豬瘟疫情期間，海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業，後續也因該船失去動力，馬祖海巡隊緊急調派3571艇前往支援戒護，並由10072艇將該陸籍漁船拖帶返回南竿福澳港，並通知連江縣衛福局派員到場對3名陸籍船員實施PCR核酸檢測，檢查結果均為陰性，即送往第10岸巡隊留置室隔離。

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