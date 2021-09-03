法院門口成毒品轉運站！車行藏千萬安毒　特警圍攻9毒梟下場曝

▲販毒集團利用法院對門的汽車美容行存放毒品遭查獲。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

今年5月間疫情嚴峻期間，販毒集團大膽租下士林地院正對面的汽車美容行，用來存放藏有毒品的柴油桶，檢察官指揮海巡隊員緊急行動，荷槍實彈攻堅車行，破壞鐵門的巨大聲響，一度讓人誤以為發生槍戰，最後查獲市價千萬的安非他命45公斤，台北地檢署3日依運輸毒品未遂罪起訴林子豪、邱思衛等9人。

海巡署偵防分組彰化查緝隊接獲線報，有販毒集團企圖用柴油桶當「菜底」，裝藏毒品從中部運到台北，經過半年跟監蒐證，發現毒品落腳在士林區1間汽車美容行，海巡會同台中豐原分局等單位報請檢察官指揮，在5月26日到車行外發現，現場竟然就在士林地院正對面。

▲檢察官指揮海巡隊幹員查獲45公斤未分裝的安非他命。（資料照／記者張君豪翻攝）

海巡隊幹員在檢察官江宇程指揮下，荷槍實彈攻堅，因為破壞車行鐵門發出巨大聲響，加上警方持突擊槍在周遭圍捕的行動，一度讓法院法官和附近民眾誤以為發生警匪槍戰，最後3名嫌犯當場被壓制逮捕，另6人逃亡也隨即被循線找到，先後被法院裁定羈押。

專案小組發現，原來這個隱藏在法院對面的毒窟，是主嫌之一的邱思衛指使林世融租來接貨暫放，檢警收網的當天，邱還正在LINE群組指揮安排駕駛與護衛車，準備把裝有安毒的油桶送到北投某旅館進行分裝，這批45公斤安毒市價上千萬元，若完成分裝販售出去，後果不堪設想。

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