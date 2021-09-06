機組員返台隔離環境糟　空服員哭訴：數不出一年有幾個14天

▲立委邱顯智於臉書踢爆，長榮機組員隔離檢疫所環境堪憂。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

記者許維寧／台北報導

長榮航空三名機師遭突破性感染確診，指揮中心擴大匡列，除了染疫機師兒子500名同學和家長集中檢疫外，不少機組員和家人也必須移至集中檢疫所檢疫。但集中檢疫所內部良莠不齊引發諸多爭議，一名機組員一名機組便透過「長榮航空企業工會」社群平台表示，由於工作執飛，都快數不出來一年究竟有幾個14天，我這個月關完還有下個月、下下個月，兒子也還在數媽媽到底還有幾天才能回家。

一名機組員透過「長榮航空企業工會」社群平台，4號凌晨3點從芝加哥返台，身心俱疲，本來以為會在公司集中檢疫，結過去卻是直接送到烏來檢疫所，隔天看到新聞報導，從芝加哥航線返台的組員需一律隔離14天。

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該名機組員說，好多人都說關14天沒甚麼，但機組員這個月關完，下個月繼續關、下下個月還要再關，「我都覺得自己數不出來一個人一年有幾個14天。」外界都在罵機組員，本來以為沒甚麼，自己用心做好防疫就可以了，在外站不可能出門，在台灣也常常不敢出門，但怕不知道狀況的人亂檢舉也怕有任何一點風險，有時候連抱兒子，心裡都覺得害怕了。

機組員也說，前往烏來檢疫所的路上，機組員彼此互相打氣。未料檢疫所環境堪慮，聽到變聽到隔壁組員因房間有蟲、嚇到不敢入睡。只好自己對自己打氣，說服自己一定可以撐過去，但只睡了三、四個小時，烏來檢疫所便傳來陣陣廣播聲，9點廣播起床、10點廣播採檢、11點再廣播檢疫所禁菸、12點廣播午餐時間、13點廣播打包垃圾，讓人無法入睡。

該名機組員感嘆，「現在精神耗弱，好想大哭一場。」我在數還要聽幾次廣播，兒子則在數媽媽還有幾天回家，「我不知道怎麼跟我兒子開口，我沒有騙他。」

長榮航空企業工會則表示，檢疫所已接獲反應，表示會調降音量跟廣播次數。

▲立委邱顯智於臉書踢爆，長榮機組員隔離檢疫所環境堪憂。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）