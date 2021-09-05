長榮機師染疫「高度懷疑是Detla」！答案最快明日公布

▲醫療應變組副組長羅一鈞（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

長榮航空5天3機師突破性感染，連家人也確診，被高度懷疑是Delta病毒。指揮中心今透露，最快明天就會公布基因定序結果。截至今日，機師與機師家人接觸者採檢結果皆為陰性，沒有新增個案。

長榮航空5天內爆發3名機師突破性感染，其中2名機師案16119、案16120足跡橫跨4縣市，案16120機師的兒子也確認染疫，列為案16122，指揮官陳時中認為，「高度懷疑可能是Delta病毒」。

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▲0905採檢狀況（圖／指揮中心提供）

機師兒就讀「台北科技大學附屬桃園農工」已緊急停課，機師兒同班同學與跨班同學集中檢疫14天、同班同學家人預防性集中檢疫，當天曾進入機師兒使用後教室的使用者也要居隔14天，目前約500名同學與家長正在集中檢疫。

中央流行疫情指揮中心今（5日）公布兩名機師回溯專案採檢情形，總共匡列315名接觸者，已有270人採檢完成，其中269人確定陰性，45人檢驗中，1人陽性為案16120機師兒子；機師兒的接觸者匡列224人，並擴大校園採檢2656人，採檢結果皆為陰性，並未出現新增個案。

▲▼0905採檢狀況（圖／指揮中心提供）

至於兩名機師是否感染Delta變異株，外界相當關注，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今在記者會上表示，順利的話，預計明天就會有結果跟大家宣布。