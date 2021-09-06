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29歲空姐「密切接觸」確診機師！指揮中心給答案：比較少見的情形

▲▼0905流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心擴大匡列確診機師接觸者，2名空姐被列「密切接觸對象」。（圖／指揮中心提供）

記者柯振中／綜合報導

長榮航空接連3名機師確診，指揮中心緊急擴大匡列，其中2名空服員被列「密切接觸對象」，引起外界討論。對此，指揮中心也出面解釋原因，出去換班時，會派出2倍人力，可能為了避免機師過勞，讓機師坐在後艙，這種狀況比較少見。

長榮3名機師確診新冠肺炎，引起社會熱議，指揮中心擴大匡列密切接觸者，有2名空服員被列為「密切接觸對象」，其中設籍台中、年約29歲的空姐，與50多歲的機師有密切接觸，因此與父母被送到集中檢疫所，進行隔離檢疫。

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這起案例在網路上引發討論，不少人認為，2人年齡差距相當大，卻曾密切接觸，關係是否不單純。儘管有許多聲音，還是有人表示，在調查還沒水落石出以前，不該隨便臆測。

▲▼0816指揮中心記者會，疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲2名空姐被列密切接觸對象，周志浩給答案。（圖／指揮中心提供）

針對這項猜測，指揮中心5日也給出解釋，指揮官陳時中說明，依據目前掌握的消息，機師與前、後艙空服有接觸的狀況在所難免，雖然會希望空服員、機師避免接觸，但只要有接觸，還是會匡列。

疫情監測組組長周志浩則說，會有接觸的原因，是因為出去換班，會派出2倍人力，雖然理論上只有機師待在前艙，但有2倍人力，為避免過勞，機師可能會坐在後艙，這種狀況也有可能，只是較為少見。

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