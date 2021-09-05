檢疫所有蟲屍！一天廣播數次擾民　長榮緊急簽約飯店業者救援

記者許維寧／台北報導

長榮航空三名機師遭突破性感染確診，2名機師（案16119、案16120）足跡橫跨4縣市，而其中一名機師兒子（案16112）也確認染疫，500名同學和家長集中檢疫外，不少機組員和家人也必須移至集中檢疫所檢疫，但集中檢疫所因品質良莠不齊引發諸多爭議，據了解，長榮航空已於中午公告同仁，緊急與桃園某飯店簽約，7日起將供長榮航空機組員使用，但已在檢疫的員工無法使用。

▲立委邱顯智爆料，長榮機組員隔離檢疫所環境髒亂。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

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據了解，長榮航空今（5）午以內部訊息通知，7日開始機組員返台檢疫除原先公司宿舍，現更緊急與桃園市某飯店簽約，暫時整棟樓都由長榮機組人員使用。

長榮航空機組員擴大檢疫，不少機組員和家人陸續入住集中檢疫所，但檢疫所品質參差不齊，今天就爆出位於桃園的某檢疫所地上出現昆蟲屍體、水龍頭鏽蝕，且未考量到機組員家人有強褓中的嬰兒，必須睡軍用床墊。

一名入住新北某檢疫所的機組員也表示，隔壁學姊說房間裡有很多蟲、嚇到不敢睡覺，但學姊還鼓勵我，「至少你的房間乾淨一點點。」

該名機組員表示，入住第一天只睡了三、四個小時，從早上九點到下午一點每個小時都有廣播，提醒起床、採檢、禁菸事項、吃午餐，到了下午又提醒要打包垃圾，「我在數我還要聽幾次廣播，我兒子在數我還有幾天回家。」

空服員職業工會知情人士表示，長榮本來就有相關的合約飯店和公司宿舍，但本次長榮機組員擴大檢疫一下子人數眾多，因此中午時公司再發出公告，緊急簽約了一間位於桃園的飯店，後天7日開始，飯店全棟都會由長榮機組員使用。預計入住的組員可能有三百人左右，加上其家人數目則不確定。

知情人士說，目前機組員檢疫分散各地，包括烏來、龜山，台中還有四至五個地點，人員均打散，但已經入住者就不會再更動地點，以防風險。