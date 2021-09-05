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防疫巴士傳不給上廁所、發尿布給機組員　陳時中：只是以防萬一

記者許維寧／台北報導

長榮航空近日發生三起「突破性感染」案例，中央流行疫情指揮中心匡列曾飛過芝加哥航線、近300名機組員，包含其家眷均送至集中檢疫所，然而安排搭乘防疫巴士、公車過程中卻出現不少爭議，機組員抱怨過程中無法上廁所僅發放「紙尿片」應急。指揮中心指揮官陳時中則表示，沒有說不能上廁所，紙尿布只是應急措施。

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▲長榮機師連續發生三次突破性感染。（圖／記者李毓康攝）

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中央流行疫情指揮中心匡列曾飛過芝加哥航線、近300名機組員，包含其家眷均送至集中檢疫所，但通勤過程中爆發不少爭議，機組員抱怨過程中無法上廁所僅發放「紙尿片」應急，再者，集中檢疫所環境則髒亂不堪，地上留有昆蟲屍體外，水龍頭等多半已鏽蝕。

指揮官陳時中今天表示，集中檢疫地點是根據所在地和戶籍地申請，由當事人的所在地來派車，居家檢疫地點則以戶籍地為主，各地方派車時，社交距離通風都會做好，且沒有規定不能上廁所。發放相關衛生用品是預防塞車時路途遙遠、沒有休息站，才用這種不得已的方法，就像過年塞車也會以防萬一，必要時可以使用尿布，並不是規定一定要這樣用。

陳時中也說，檢疫場所會盡量清掃，沒有清掃好則很抱歉，民眾也可以自己舉手之勞一下，但讓我們知道後，會讓清潔做更好。

至於機師反應，防疫計程車司機沒有戴口罩，陳時中則說，「我不認為會有，但若有可以抄下車牌號碼通知反應。」

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