不只1名北市童赴新北群聚幼兒園上課　柯文哲：北市3家幼兒園已停課

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市某間幼兒園爆發群聚感染，1名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長，北市也有學童在該家新北幼兒園上課，對此，台北市長柯文哲表示，北市一看到消息就跟新北衛生局、疾管署聯繫，「疫情瞬息萬變，我們必須做好最壞的打算、最好的準備。」

北市疫情持續趨緩，柯文哲表示，正當大家逐漸放下戒心時，新北突然爆發了幼兒園的群聚案，北市一看到消息，立刻與新北市衛生局、疾病管制署連繫，先釐清被感染幼稚園學童的家長是否有到台北上班、影響範圍可能有多大。

柯文哲指出，下午兩點半北市教育局就回報，有一位小朋友八月份曾到該幼兒園上課，九月開學後再回到台北的幼兒園，已經被開立居隔通知書，自己也立刻下令學校停課。下午四點北市進一步掌握台北有三間幼兒園都有類似足跡， 目前三校都已進行預防性停課、明日全面消毒，「但現在最讓人擔心的是，源頭在哪裡?」

柯文哲指出，新北幼兒園群聚事件與和長榮機師返台確診的時間點接近，而且現在國際上流行的強勢病毒株就是Delta，基因定序結果出爐前，不能排除幼兒園確診人員染上Delta的可能，「而且幼兒園環境相對單純，若是感染源不明，我們更必須假設DELTA已經在社區潛伏、醞釀爆發。」

對於突破性感染，柯文哲表示，打完疫苗不代表不會感染，只是減少重症與死亡率的機率。因此，無論是否接種過疫苗，只要出現疑似covid-19症狀，都應主動就醫篩檢，並暫停上班或上課，「目前全國接種第二劑疫苗的比例還不到5%，我們沒有鬆懈的本錢！」