　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宣導學童落實開學防疫　埔里鎮呆萌吉祥物「噗哩」現身

▲埔里鎮長廖志城（右2）帶著鎮公所吉祥物「噗哩」，為國小學童發贈口罩、宣導防疫。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮長廖志城（右2）帶著鎮公所吉祥物「噗哩」，為國小學童發贈口罩、宣導防疫（下同）。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣家長們口中「史上最長的暑假」，終於在各級學校停課近4個月後的9月1日開學日劃上句點，為讓家長們對校園防疫狀況放心，埔里鎮長廖志城日前特地帶著鎮公所吉祥物「噗哩（埔里的諧音）」娃娃，赴國小校門口為學童們發放口罩，同時宣導防疫觀念、維護師生健康和校園安全。

廖志城和外型可愛呆萌的「噗哩」於3日當天現身南光國小校門口，小朋友一到校都忍不住開心驚呼：「好可愛！」還有許多家長停下腳步替小朋友與噗哩合影留念；廖志城逐一為學童分送噗哩圖案的兒童版口罩，並提醒記得勤洗手、戴口罩等重要的個人防疫措施。

▲埔里鎮長廖志成帶著鎮公所吉祥物「噗哩」，為國小學童發贈口罩、宣導防疫。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮長廖志成帶著鎮公所吉祥物「噗哩」，為國小學童發贈口罩、宣導防疫。（圖／埔里鎮公所提供）

廖志城指出，為了讓孩子能夠與同學、老師開心重逢、安心上學，在開學前夕的8月30日就請託大坪頂的農機隊自走車，支援開學前的校園內外公共空間消毒作業；在開學後的第3天則與「噗哩」一起來到南光國小，與校長林取德進行新冠肺炎的防疫宣導。

▲埔里鎮長廖志成帶著鎮公所吉祥物「噗哩」，為國小學童發贈口罩、宣導防疫。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所表示，「噗哩」及他的名字是今年初由鎮民線上投票，以及各級學校實體投票所選出，之前除了擔任埔里鎮觀光大使，介紹鎮上各個觀光旅遊景點，也積極協助花卉、百香果等農特產品的推廣行銷，如今天更變身為防疫宣導大使，希望能夠藉由他與小朋友之間特殊的情感連結、產生認同，讓學童遵守防疫措施，保護自己也共同守護校園安全。
 

►經典熱銷、地板超乾淨

►亡夫贈的寶石項鍊不見了！正妹警鷹眼一掃　阿嬤雙手合十頻道謝

►虎力旺虎力秀或石全石美？特生中心：1人1票幫「石虎小兄妹」取名

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
收到細胞簡訊可以上班嗎？　5大QA一次看懂
110萬簡訊爆「雙北篩檢潮」　1830人PCR出爐
肯德基蛋撻買一送一！　還可線上轉贈送禮
抓政二代闖紅燈吃2申誡！起底條子鴿時任保一鎮暴警　2關鍵打臉
陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字　萬人讚爆
快訊／台中港300噸起重機翻覆　操機員「頭骨破裂」慘死
KARA成員剛上《Running Man》確診！　兩男團染疫
混血嫩模被夫拿裸照「威脅斷腳筋」！　與閨蜜最後談話曝
阿信媽媽遭車撞血流如注　爸爸首發聲曝「最新狀況」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

放學騎單車離家30公里遠！全聯一通電話　高職生迷途知返

屏東男心情差喝茫醉倒路旁　警查出身分送返家

平安出遊安全返家　里港警+義交「大津瀑布」淨山兼道安　

宣導學童落實開學防疫　埔里鎮呆萌吉祥物「噗哩」現身

掛有項圈小狗車陣穿梭超驚險　萬丹警上臉書找到飼主

台南好康券在手　大台南公車可享免費暢遊

搬運廢鋼材順手牽羊連好鋼材也一起運走　新化警以車追人查獲

爺孫比腳力！7旬資深國腳前進埔里　與足球小將跨世代切磋

桃園男站內側車道手舞足蹈、見警比YA　警查出身分送返家

黃偉哲籲請農民放心　8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

騎士停外側想迴轉頻回頭看車況 觀察10多秒催油門...秒被撞飛！

放學騎單車離家30公里遠！全聯一通電話　高職生迷途知返

屏東男心情差喝茫醉倒路旁　警查出身分送返家

平安出遊安全返家　里港警+義交「大津瀑布」淨山兼道安　

宣導學童落實開學防疫　埔里鎮呆萌吉祥物「噗哩」現身

掛有項圈小狗車陣穿梭超驚險　萬丹警上臉書找到飼主

台南好康券在手　大台南公車可享免費暢遊

搬運廢鋼材順手牽羊連好鋼材也一起運走　新化警以車追人查獲

爺孫比腳力！7旬資深國腳前進埔里　與足球小將跨世代切磋

桃園男站內側車道手舞足蹈、見警比YA　警查出身分送返家

黃偉哲籲請農民放心　8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金

幾內亞政變「人民在狂歡」　人海擠爆迎接軍人！嗨喊自由了

拍到院長臉猙獰被要求換畫面　他：條子鴿記2申誡，我收到2行眼淚

前台大醫：3種人最容易突破性感染！英研究「多無症狀」防疫陷麻煩

19歲半工半讀領22K「給5千孝親費」淚：戶頭剩131！　眾人怒罵父母

《超級瑪利歐》新款家居服來了！還有軟萌蘑菇、星星抱起來很舒服

抱著睡覺「女友變很燙」！他每晚被熱醒崩潰　網友共鳴：洗澡也是

放學騎單車離家30公里遠！全聯一通電話　高職生迷途知返

陳雅譽／捏造事實貪代銷介紹費恐涉背信罪

《斯卡羅》副導曝「水下拍攝」複雜又困難　要變成教案原汁原味傳承

郭婞淳黃色小短裙「難得露腿」！　俏皮女孩風網融化：太可愛

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

地方熱門新聞

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

鄭文燦：收到簡訊有症狀可免費採檢

台南男高生持球棒砸早餐店被壓制

收到細胞簡訊心慌　桃園千人衝採檢站

推廣台南處理廚餘SOP

8月豪雨災損仍可申請救助金

方莞靈台南住家修繕完工

關懷居隔人員　鄭文燦到檢疫所幫打氣

台南積極防範非洲豬瘟入侵

搬運廢鋼材順手牽羊被查獲

黃偉哲邀民眾體驗感受部落活力

劉妍廷包辦愛斯基摩艇2金獎牌！

台南好康券台南公車可享免費暢遊

中秋節活動會視疫情滾動式檢討

更多熱門

相關新聞

黃珊珊曝境外個案　中央、北市不同調

黃珊珊曝境外個案　中央、北市不同調

台北市副市長黃珊珊5日指出，北市曾有隔離17天期滿後，回到社區生活的境外回國民眾，由於中央基因定序結果緩慢，事後才知道是Delta病毒，緊急召回並採檢確診，只好趕快匡列接觸者。指揮中心中午回應，黃珊珊指稱的是案15425；然而台北市衛生局5日晚間卻表示，黃珊珊其實說得是案15944，不過無論是哪一案，都是北市管理的境外移入案例。

警買宵夜「脫口罩抽菸」　記過送裁罰

警買宵夜「脫口罩抽菸」　記過送裁罰

萌妹操刀剪髮！橘貓看完鏡子不屑

萌妹操刀剪髮！橘貓看完鏡子不屑

雲林日籍男大生3天前才拿到陰性證明　入境PCR轉陽

雲林日籍男大生3天前才拿到陰性證明　入境PCR轉陽

長榮機師染疫　北市匡26人採檢結果出爐

長榮機師染疫　北市匡26人採檢結果出爐

關鍵字：

噗哩埔里鎮公所吉祥物口罩開學防疫

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

女網紅直播遭6男童扒褲、打屁股性騷

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面