宣導學童落實開學防疫　埔里鎮呆萌吉祥物「噗哩」現身

▲埔里鎮長廖志城（右2）帶著鎮公所吉祥物「噗哩」，為國小學童發贈口罩、宣導防疫（下同）。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣家長們口中「史上最長的暑假」，終於在各級學校停課近4個月後的9月1日開學日劃上句點，為讓家長們對校園防疫狀況放心，埔里鎮長廖志城日前特地帶著鎮公所吉祥物「噗哩（埔里的諧音）」娃娃，赴國小校門口為學童們發放口罩，同時宣導防疫觀念、維護師生健康和校園安全。

廖志城和外型可愛呆萌的「噗哩」於3日當天現身南光國小校門口，小朋友一到校都忍不住開心驚呼：「好可愛！」還有許多家長停下腳步替小朋友與噗哩合影留念；廖志城逐一為學童分送噗哩圖案的兒童版口罩，並提醒記得勤洗手、戴口罩等重要的個人防疫措施。

廖志城指出，為了讓孩子能夠與同學、老師開心重逢、安心上學，在開學前夕的8月30日就請託大坪頂的農機隊自走車，支援開學前的校園內外公共空間消毒作業；在開學後的第3天則與「噗哩」一起來到南光國小，與校長林取德進行新冠肺炎的防疫宣導。

鎮公所表示，「噗哩」及他的名字是今年初由鎮民線上投票，以及各級學校實體投票所選出，之前除了擔任埔里鎮觀光大使，介紹鎮上各個觀光旅遊景點，也積極協助花卉、百香果等農特產品的推廣行銷，如今天更變身為防疫宣導大使，希望能夠藉由他與小朋友之間特殊的情感連結、產生認同，讓學童遵守防疫措施，保護自己也共同守護校園安全。



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