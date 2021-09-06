婆婆嗆「醫生不會帶小孩」：別什麼都聽！新手媽求助　醫無奈：沒救了

▲新手媽超苦腦婆婆總是愛將過去育兒方式套在兒子身上。（示意圖／翻攝自pakutas）



實習記者陳妙津／綜合報導

長輩的育兒方式有時會和年輕一輩有所不同，一名新手媽媽即向婦產科名醫蘇怡寧大吐苦水，表示下婆婆在沒經過她同意下，會讓孫子喝葡萄糖、隨意換奶粉等，即使提到醫生說法還會被婆婆回嗆，「醫生只會看小孩，不會帶小孩，不用都聽醫生的」，讓這名媽媽超困擾上網求助。蘇怡寧對此則無奈回，「依照我的診斷，這種的沒救了，只能選擇閃躲或放生...希望以後我們老了不要變成這樣的人。」

蘇怡寧在臉書貼出一位新手媽媽的求助文，這名求助的新手媽表示，婆婆實在講不聽，沒經過她同意就給她兒子喝葡萄糖，還不顧兒子奶粉喝得好好的，硬買了其他品牌，「已經跟他說過不要隨意換奶粉，就是講不聽，還說墨綠色的大便不正常，也有拿大便色卡給他看，他就說那個不準。」



新手媽苦惱地說，有和婆婆溝通過醫師是如何建議的，結果反被婆婆回「醫生只會看小孩，不會帶小孩」、「你不要什麼都聽醫生的」，讓她火大直接嗆，「醫生看過那麼多小孩，他比較專業，你不要詆毀醫生的專業」，並希望能藉由蘇怡寧醫師回覆，讓婆婆更尊重自己。



蘇怡寧則回文表示，「我知道啦，懷孕齁，很多人要搶著下指導棋，然後坐月子也是，然後帶小孩也是，你們只是想吐苦水，發洩一下l know，不過依照我的診斷，這種的沒救了，在醫學上認知障礙沒得玩，你只能選擇閃躲，或者放生，Sorry。」



蘇怡寧無奈地說，「說過很多次了，科學並不完美，但會持續前進。只是，這些人不會。人生很辛苦的，挑戰很多，希望以後我們老了不要變成這樣的人，大家一起加油。」