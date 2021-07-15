老醫師手抖內診「讓女病患狠舒服」！蘇怡寧惡笑話網狂轟：低級

▲婦產科名醫蘇怡寧分享「惡笑話」引發爭議。（圖／記者張一中攝）

記者閔文昱／綜合報導

禾馨醫療日前遭北市府點名違規施打疫苗，且被認定名單有非醫事人員，共裁罰230萬元，引發爭議。禾馨執行長、婦產科名醫蘇怡寧14日又發文稱，有女性病患天天到診所給手抖的老醫師做內診檢查，只因為「狠舒服」，再度引發網友砲轟。對此，蘇怡寧也趕緊刪文道歉，表示玩笑開過頭，「我深自檢討」。

蘇怡寧14日在推特發文分享，「說個故事，手抖真的不要走外科，但可以走婦產科。話說，之前有個婦產科老前輩，年紀大了手一直抖，有一位小姐每天都來掛號做內診檢查，然後護理師問她為什麼天天來？她說狠舒服。」

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▲蘇怡寧14日分享爭議推文。（圖／翻攝自推特）

文章曝光後，馬上引發網友反彈，紛紛留言怒批，「我覺得臉皮不薄啊」、「對女生沒有同理心是婦產科醫生，太地獄了，不好笑」、「人品真的不行，之前在他住的社區服務過，實在不敢恭維」、「以一個婦產科男醫師的身分公開講這樣的笑話很冒犯人，應該要被譴責」、「既然知道那是『惡笑話』，就不要貼出來啊」、「低級當有趣」。

對此，蘇怡寧14日晚間也刪文道歉，表示「抱歉，忙到剛剛，今天下午玩笑開過頭，講到手抖就讓我想起那個很久以前某個前輩說過的惡笑話，就順手寫了出來，相當不適當，我深自檢討，我早已刪文了。」對於仍有網友不領情，他也坦言「無所謂啦，我就表達我自己的立場與態度，每個人可以有自己的想法，接不接受是你的自由。」