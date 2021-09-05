警抓政二代遭嗆還吃申誡？　她提3疑點：謝長廷家不可能有賓士

▲警抓「政二代闖紅燈」吃2申誡 謝長廷回應了：提出證據我下台 。（圖／翻攝謝長廷臉書）



記者陶本和／台北報導

針對退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指控，曾攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳點破3大疑點，「謝長廷家根本不可能有賓士車」。

根據條子鴿的發文，當年他要求闖紅燈駕駛出示證件，對方只回，「你知道我爸是誰嗎？」，他則反嗆「關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝！」之後逕行舉發；此外，時任副分局長去電關切此事，痛罵「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」且隔天被依「態度不佳」記2支申誡。

對此，林延鳳晚間表示，看完這篇內容，疑點幢幢，因此提出三大質疑，首先，謝長廷擔任行政院長，是在民國94年2月至95年1月，當時謝維洲22歲，還在高雄唸書，生活圈都在高雄，熟悉謝長廷的人就會知道，他們家根本不可能有賓士車，只有豐田跟馬自達。

林延鳳表示，這不用辯解，如果謝維洲當時有被開罰單，一定會有裁罰紀錄，名下有沒有賓士，車籍資料也可以查詢。

對於指控稱，謝維洲嗆警察「知道我爸是誰嗎？」林延鳳表示，謝維洲過去擔任議員期間，不諱言曾犯過酒駕錯誤，當時員警攔檢，是選擇勇於承擔認錯，並未因為自己市議員身份耍特權或嗆員警，「我相信個性會決定行為，如果維洲是一個會耍特權耍流氓的人，當他擔任北市議員被攔檢，大可耍官威，可是他並沒有。」

最後，林延鳳表示，警察懲處都一定有行政程序，不太可能隔天就生效，被記懲戒，真的是因為這件事情發生？還是根本是因為別的事情本來就要被懲處，而編了一個故事把帳算在謝長廷身上吧？

林延鳳指出，只要把擔任警察期間的懲戒資料調閱出來，就會清楚了。她強調，謝維洲從2018年選舉後，就選擇回歸上班族，對政治領域事務從不涉及，就是希望能讓自己生活變得單純，找回過去的平靜自在，現在卻因為一個造謠事件，企圖抹煞他的人格。

林延鳳呼籲「條子鴿」，有本事在網路造謠指控別人，就應該提出證據來證明所說的話為事實，如果無法提出，她支持謝維洲直接提告，以正視聽，杜絕這種造謠風氣。