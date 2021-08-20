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日捐AZ換台解禁福島食品？　謝長廷曝第一線狀況：他們關心這議題

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

日本分三批共捐贈台灣約334萬劑AZ疫苗，對於有人質疑日本支援疫苗的背後是否有交換條件，例如要求食品解禁等，駐日代表謝長廷20日在臉書強調，「作為在第一線處理的我，可以明確清楚的講，事實上沒有任何附加條件」；不過他也說，儘管日本提供疫苗沒附帶條件，但不代表他們就不在乎或是不重視此事。

謝長廷表示，依照日本的文化特性，他們也不可能在給對方幫助的時候，提附加條件的要求，這會使善意變成交易，交易是依對價透過交涉談判而爭取有利的條件，那是另一套邏輯和規則，日本把疫苗支援定位在過去相互善意支援的回報，不當做交易。

關於東北食物的問題，謝長廷指出自己多次回覆網友並說明立場，有核汙染的食品才叫核食，「我反對進口台灣」；但沒有污染的食品，就是東北食品或是福島食品，他則贊成開放進口，至於有沒有污染應該應該用科學檢驗來判定。

謝長廷表示，東北大地震已經十年了，全世界國家例如歐盟、美國、紐澳、新加坡、香港等都放寬解禁，只有中國、台灣還嚴格禁止，日本當然關心這個議題，雖然提供疫苗時沒有附帶要求，但不表示他們就不在乎或是不重視此事。

「所以他們在談CPTPP這種涉及自由貿易的議題時，政府系統的官員都是講『歡迎』台灣加入，而不是『支持』台灣加入，這跟國會議員不同，這件事性質倒是比較接近交易，需要條件和談判。」謝長廷說，我們要瞭解他們語言使用背後的深層心理跟文化特性，才不會在重要政策上做出樂觀的誤判。

▼謝長廷20日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／謝長廷）

▼謝長廷20日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

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