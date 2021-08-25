帕運入場還是喊台灣！　謝長廷讚NHK主持人專業

▲帕奧桌球選手林姿妤。（圖／台中運動局提供）



記者杜冠霖／台北報導

2020東京帕運昨晚在日本國立競技場舉行開幕式，採閉門方式進行，共161個國家地區及難民代表團參與，駐日代表謝長廷表示，許多臺灣人一定很好奇NHK主持人會不會再講一次這是台灣，「結果擔心是多餘的，拿著中華台北牌子的隊伍一出來，主播杉浦就說這是台灣！」

謝長廷25日在臉書發文表示，昨晚帕運開幕典禮，選手進場時，許多臺灣人一定和我一樣很好奇這次主持人會不會再講一次「這是台灣」（台湾です），也擔心，如果沒講一定會被解讀是屈服中國壓力，面子裡子雙輸，以後更有寒蟬效應的後遺症。

但當第83順位中華代表團拿著「中華台北」牌子登場時，主播杉浦就說「這是台灣」，並淡定的補充說「台灣用中華台北名義參加奧運和帕運，在東京奧運獲得二塊金牌在內的12個獎牌，是史上最多，帕運期待再躍進。」

謝長廷指出，結果顯示擔心是多餘的，主播以平靜的語氣為觀眾介紹這個地圖上找不到的國家「中華台北」就是台灣，拿捏的恰到好處，無可挑剔，「NHK為日本最大的電視台，不屈服政治壓力，也不輕率製造爭議，守住專業，也守住尊嚴，其表現令人不得不佩服。」

謝長廷也補充，開幕式的燈光和表演主要是透過其旗幟上紅、藍、綠三色的變化，闡述多元參與和共生包容的精神，「中午有程銘志的輪椅桌球比賽，對方是比利時選手。程銘志是上一屆的銀牌得主，第一場希望有好的開始，馬上趕去加油。」

程銘志是TT5級2020年世界排名第1的桌球選手，2016年帕運與2018年亞帕運都奪下銀牌，這次將代表台灣再度出征2021年東京帕運。