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媽媽帶9歲兒上課突睡倒街頭　醫驚曝：沒吃藥會鬼壓床跟一輩子

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓女子日前帶9歲兒子上補習班，沒想到突然在騎樓昏迷，警方到場救援，男童淡定向員警表示，「媽媽有嗜睡症，應該早上忘記吃藥」。高醫神經醫學部主任徐崇堯提醒，患者務必遵照醫囑服藥，並維持生活作息規律，且禁止熬夜。

▲蔡姓女子嗜睡症發作，9歲兒無奈叫幫忙。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蔡姓女子嗜睡症發作，9歲兒無奈叫幫忙。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫神經醫學部主任徐崇堯。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫神經醫學部主任徐崇堯。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫神經醫學部主任徐崇堯指出，嗜睡症有2種，其中最常見就是「猝睡症」，患者白天會打瞌睡，興奮時容易全身沒力氣，晚上會有睡眠麻痺、幻覺現象，就像「鬼壓床」一樣，這種狀況會跟著一輩子，患者必須依賴中樞性提神、興奮藥物，才能維持清醒狀態。

徐崇堯提醒，嗜睡症患者一定要遵照醫囑服藥，一發作時容易產生公安意外或自身危險，建議患者務必維持生活和睡眠規律，尤其不能熬夜，一熬夜，隔天就會更想睡，若睡眠和生活或作息不規律，容易打亂生理時鐘，嗜睡症會更嚴重。

鹽埕分局日前接獲報案，一名蔡姓女子昏倒在騎樓，怎麼叫都叫不醒，員警趕緊到場救援，發現女子身旁還有一名9歲男童。

▲蔡姓女子突然倒在騎樓，9歲兒超淡定。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蔡姓女子突然倒在騎樓，9歲兒超淡定。（圖／記者許宥孺翻攝）

男童表示，昏迷不醒的女子是他的媽媽，因患有嗜睡症，早上要帶他去上安親班，但疑似忘記吃藥就出門，才剛走到機車停放處就開始昏昏欲睡，他還來不及通知家人，媽媽就已經倒在地上昏睡。

男童還說，媽媽只要嗜睡症發作，就會昏睡3、4小時，怎麼叫、怎麼搖都不會醒。員警則詢問男童，是否有其他家人聯絡方式，男童還熟練地解開媽媽手機密碼，請叔叔開車來接送，順利化解危機。

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