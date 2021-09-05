新冠疫苗陸續到貨！南韓「超過3000萬人」施打第1劑　拼10月群體免疫

▲南韓至今已有超過3000萬人打過第1劑新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月26日開始投入新冠疫苗大規模接種計畫，在經過192天以後，截至今（5）日上午已突破3000萬人完成第1劑的接種，疫苗覆蓋率為58.4%。防疫當局計畫，將趕在中秋節（추석，南韓稱秋夕）前後讓全國至少7成人口、3600萬人接種第1劑，達成10月以前「群體免疫」的目標。

根據《韓聯社》，南韓新冠預防接種應對促進團表示，截至當地時間4日上午11時15分為止，共累計3000萬100人接種完第1劑新冠疫苗，完成2劑疫苗接種者則為1774萬7159人，占全國總人口比率為34.6%。分析指出，隨著當局在今年第3季的接種計畫中，於8月26日開放18至49歲族群接種疫苗，便加快疫苗施打的速度。

據悉，南韓於4月5日（第39天）第1劑接種人口累計突破100萬、5月28日（第92天）突破500萬、6月10日（第105天）突破1000萬、6月19日（第114天）突破1500萬、8月3日（第159天）突破2000萬、8月20日（第176天）突破2500萬。

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