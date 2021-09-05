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富國疫苗打不完！年底前有12億劑可轉手　輝瑞、莫德納佔70％

▲▼輝瑞疫苗,莫德納疫苗,AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲西方富國到今年底前有高達12億劑的額外疫苗可轉手他國。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

COVID-19疫情衍生全球疫苗取得不均鴻溝。一份最新分析研究顯示，西方富國到今年底前有高達12億劑的額外疫苗可轉手他國，且大多數是輝瑞&BNT、莫德納兩種mRNA疫苗。

據總部設於倫敦的分析公司Airfinity指出，美、英與歐洲國家取得或掌握的COVID-19疫苗數量，既能滿足自身讓80%的12歲以上民眾完整接種、甚至追加施打，也還有不少的量能在全球重新分配。

一份今年稍早對國際COVID-19防疫因應的獨立檢討報告，敦促高所得國家應在2022年中以前，提供20多億劑疫苗給窮國。但Airfinity發現，目前七大工業集團（G7）與歐盟允諾援外10多億劑疫苗，交付出去的量僅不到15%。

Airfinity執行長貝克韓森（Rasmus Bech Hansen）受訪時指出，富國常把國內追加施打與援外看成二擇一，「但我們的數據顯示這是錯誤二分法，他們可以兩者兼顧」。

貝克韓森表示，全球的疫苗出貨量穩定增加，看不出有被打亂的可能。連同中國所需的量，到今年底各類疫苗產能可超過120億劑大關，已超過約110億劑的全球接種所需。

Airfinity分析顯示，西方國家時至今日有約5億劑的量可供重新分配，當中只有一些已捐出；到2022年中，可供重新分配的疫苗量將增至約22億劑。

按Airfinity估算，輝瑞&BNT疫苗約佔可供重新分配數量的45%，莫德納（Moderna）約佔25%。

此外，隨著各種COVID-19疫苗在各地接種，疫苗間產生的抗體量差異、隨時間而下降的程度也成為話題。

科學家指出，疫苗的功能短期內是誘發抗體，長期則是要催生人體免疫系統記憶（T細胞與記憶B細胞），增強抵抗力，但後者難以像前者可透過實驗室衡量，其實大可不必糾結於哪種疫苗能誘發較多的抗體。

►疫苗越打越慢！專家曝「下一場突變危機」恐爆發　已接種者也危險
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《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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