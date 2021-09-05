台灣智慧醫療高峰會　中榮院長陳適安：期待智慧醫療成為護國神山

記者白珈陽／台中報導

台中榮民總醫院致力發展資通訊科技在醫療的應用，於5日上午舉行「台灣智慧醫療高峰會」，包括衛福部長陳時中、衛服部醫福執行長王必勝、輔導會主任委員馮世寬等均與會參加。主持人台中榮總院長陳適安表示，本次高峰會是近幾年台灣智慧醫療會議中內容最豐富、含括範圍最廣的一次，邀請到業界最專精的數名大師做前瞻性演講，期待台灣的智慧醫療在未來幾年能開花結果，成為未來的護國神山，「這個願景，應該是不遠了。」

▲台中榮民總醫院長陳適安表示，期待台灣的智慧醫療成為未來的護國神山。（圖／記者白珈陽攝）

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台中榮總表示，在人工智慧的浪潮下，院長陳適安掌握時代趨勢，迅速擴大智慧醫療團隊與研究發展的領域，在葛光中、傅雲慶和李政鴻三位副院長承接任務，同步帶領醫療、教學、研究和行政部門全面投入人工智慧醫療的研究發展，形成台中榮總智慧醫療發展的新氣象。

另外，台中榮總致力發展資通訊科技在醫療的應用，已成功將中榮醫療資訊系統導入輔導會體系12家榮總分院，更在2015和2019年兩度獲得國家醫療品質獎「智慧醫院全機構獎」的殊榮。

▲台中榮總今舉行「台灣智慧醫療高峰會」，多名業界精英與會。（圖／記者白珈陽攝）

台中榮總指出，本次會議為推升跨領域合作，匯集多家醫院人工智慧醫療的優秀作品，邀請國內醫界、學界、業界的領導人和專家，出席今日在台中榮總舉辦的「台灣智慧醫療高峰會（Taiwan Smart Healthcare Summit）」虛擬與實體的研討會，共同討論人工智慧醫療最新議題，趨勢掌握和與困境突破。

台中榮總邀請超過25位醫院、學校、科技產業的業界人士，針對醫療機構和科技產業如何共創雙贏，醫院、學校、科技業如何培育優秀智慧醫療人才和醫院如何將所發展AI落地應用等議題提出論述，希望經由專家的智慧與經驗激盪碰撞，產出突破創新的新智慧醫療。

陳適安說，本次會議應是近幾年來，台灣在智慧醫療的會議中，內容最豐富，含括範圍最廣的一次。他們邀請台灣醫療、學術以及IOT（物聯網）界，最專精的幾位大師們，為智慧醫療做前瞻性的演講；上午會議重點為結合各大醫學中心、學界、業界，對智慧醫療未來發展的主題做實際的討論，下午則分成3個會場，主要是台中榮總、台北榮總以及其他醫療院所，為近幾年來智慧醫療的產品做介紹。

▲▼ 衛福部長陳時中、輔導會主任委員馮世寬等均與會參加 。（圖／台中榮民總醫院提供）

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