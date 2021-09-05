國3彰化系統匝道砸百萬設測速照相　最快9／30啟用

▲國道三號南下196.8公里處新設置固定測速照相。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲／彰化報導

國道再多一支測速照相！國道三號南下196公里彰化系統匯入國道一號環狀匝道，2020年發生一輛化學槽車失控墜橋爆炸，車上駕駛喪命。高速公路局耗資上百萬元，在196.8公里交會處設置一支速限60公里的測速照相桿，近日將驗收，最快9月30日就可啟用。國道七隊證實，也呼籲該路段有側風問題，用路人經過該路段應減速慢行。

國道七隊表示，去年一輛化學槽車行經國道南下196公里彰化系統匯入國道一號環狀匝道時，竟失控墜橋，車輛爆炸，駕駛也當場死亡。經評估現場有側風問題，用路人若未降速恐怕會再發生，因此向公訴公路局反映，應設置測速照相。經相關單位現場勘驗後，決定在196.8公里處設置一支測速照相，速限為60公里，目前已設置完成，待驗收後最快9月30日就可啟用。

國道七隊表示，該路段屬彎道下坡，高架橋還有側風問題，車輛若未減速就可能會失控發生事故，尤其大型載重車輛，過彎更應該放慢車速小心通行。目前也依高公局建議，加強彰化系統出口匝道超速取締，另將在適當處設置警52前有測速照相標誌、出口鼻端裝設報閃燈及LED線形指引導標等相關配套設施，希望嚇阻行車超速，避免車輛超速及不熟悉道路線形變化，致生交通事故。

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