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半夜被抓去軍事集中營！機組員痛訴「被政府當犯人」：繼續關到死

▲▼機組員半夜被送去軍事集中營隔離。（圖／翻攝自Taiwan Cannot Help）

▲機組員半夜被送去軍事集中營隔離。（圖／翻攝自Taiwan Cannot Help）

記者黃可昀／綜合報導

近期航空業背負不少壓力，民眾質疑特權、安全等問題，一群機組人員親自發文揭露現況，「半夜被叫起來，由咳嗽不戴口罩的司機移去軍事集中營，而衛福部給公司的理由是『不需要理由』。被框列的家人，在巴士上數小時不許上廁所，只發給紙尿片但沒有隱私空間可以穿戴。」

臉書粉專「Taiwan Cannot Help」稍早發文指出，機組人員在防疫宿舍隔離了2天，3日半夜突然被送往軍事集中營，「機組員因公被框列，隔離場所連公司都無法代為談判、沒有任何選擇，連家人有嬰幼兒都把嬰幼兒一起送去經常出現蟑螂有衛生疑慮的集中營」，不僅居住環境老舊，連嬰幼兒床邊圍欄、幼童餐也沒提供，大人吃的餐點更是隨便，「會叫回教組員吃豬肉、印度教吃牛肉、更不用說對特定食物過敏健康相關需要都不可能考量。」

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▲▼機組員半夜被送去軍事集中營隔離。（圖／翻攝自Taiwan Cannot Help）

▲機組員匿名控訴。（圖／翻攝自Taiwan Cannot Help）

貼文爆料，集中營內不可開窗，房間內沒有窗簾、冰箱或微波爐，水龍頭與曬衣桿出現鏽蝕，飲食也集中控管，「連入境旅客都不會在這裡隔離，只會在這裡至多一天等採檢結果出爐」，結果機組人員卻在毫無準備的狀態下被關在這，「長榮的機師宿舍目前並無感染疑慮，衛福部將人撤出機師宿舍之後也未派員消毒宿舍，顯見一切無人權的做法都只是出於惡意。」

▲▼機組員半夜被送去軍事集中營隔離。（圖／翻攝自Taiwan Cannot Help）

▲集中營內環境。（圖／翻攝自Taiwan Cannot Help）

機組人員最不滿的是，5月本土疫情剛爆發，至今已經過了4個月，隔離環境卻絲毫沒改善，「難道定期維持一個乾淨整潔的隔離環境這麼難？而連衛生打掃都做不到的地方會符合防疫規定？」貼文指控，「機組員在政府的眼中就是集中營犯人，做完疫苗實驗後繼續關到死的犯人。大部分國籍機師有十幾年合約，離職要賠償，無法不爽不要做。」

文末更提到，「衛福部只會去機場接疫苗作秀，我們偉大的領導陳時中先生接觸完機場新鮮的alpha和delta病毒後也不需要隔離，連基本的自我管理都不需要」，如今機組人員面對政府的不平等對待以及民眾的排斥眼光，「言語霸凌和冷言冷語我們也都看在眼裡，不會忘記。」

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