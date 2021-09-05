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300人送集中檢疫　上車發「紙尿片」應急！機組員嘆：人權受影響

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,長榮航空。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮航空部份機組員被要求集中檢疫，但搭上防疫車隊後無法上廁所，讓部分機組員感嘆沒有人權。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

長榮航空於9月3日再新增兩名機師突破性感染案例，中央流行疫情指揮中心下令，暫時停飛芝加哥航線，並再匡列14天內飛過該航線約300名機組員送至集中檢疫，但有機組員反應，當天和家人隨即搭上防疫公車後轉搭遊覽車，預計送往中部檢疫，但上車後僅配送紙尿片無法上廁所，車上卻也無隱私空間更換紙尿片，讓他感嘆連基本人權都受影響。

長榮航空三名機師日前陸續確診新冠肺炎，三人都曾執飛芝加哥航班。長榮航空於昨日進行各機隊飛行員PCR普篩，另停飛台北至芝加哥航線，總計飛行員約1200人、曾飛芝加哥航班機組員約300人，共約1500人進行PCR檢測。並由政府匡列14天內飛過該航線約300名機組員送至集中檢疫。

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但有機組員反應，政府匡列組員和組員家人，需從台北送到南投檢疫，必須搭乘防疫公車移動，車上規定配戴N95口罩，且車上只開了一個窗戶通風，異常悶熱。

機組員說，防疫公車之後又開去載了另外三個家庭到北市某處集合，分別再將人配送到兩台遊覽車上，擔心該方法可能造成交叉感染、群聚風險。之後家人表示想上廁所，得到的回覆卻是被匡列不能上廁所，要上廁所會發送紙尿片應急，但車上沒有隱私空間根本不可能換紙尿片。

機組員談到，當時發放紙尿片時和家人都還在台北，15時30分被人員接到車上，17時30分才準備出發離開台北。質疑政府做法是否也違背防疫規範，甚至連基本的人權都受影響。

長榮航空則表示，檢疫流程、方式非由長榮安排，該防疫流程都是由地方政府安排，公司員工僅為配合辦理。

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