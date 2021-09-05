機組員搭防疫巴士只發「紙尿片」應急　空服員工會：載的是人不是病毒

▲空服員工會表示，盼能考量到機組員人權。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

長榮航空近日發生三起「突破性感染」案例，中央流行疫情指揮中心匡列曾飛過芝加哥航線、近300名機組員，包含其家眷均送至集中檢疫所，然而安排搭乘防疫巴士、公車過程中卻出現不少爭議，機組員抱怨過程中無法上廁所僅發放「紙尿片」應急，桃園市空服員職業工會今（9/5）則發表聲明，要求應將生理需求納入考量，且指揮中心應針對防疫巴士訂定統一規範，以利執行。

指揮中心日前匡列長榮航空曾執飛芝加哥航線近300名機組員至集中檢疫所，但卻傳出有機組員反應，防疫巴士從台北開往南投，過程中不得如廁僅發放紙尿片應急，但防疫車輛上屬於開放空間，根本沒有地方更換紙尿片，批評是侵犯機組員的人權。

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桃園市空服員職業工會和消防員工作權益促進會稍早發表五點聲明和改進措施：

1.中央流行疫情指揮中心應針對防疫巴士訂定統一指引、規範，供各地方政府依據執行。

2.防疫巴士應改善通風及空調：僅開一扇窗且不開空調導致通風不良，若車內有潛在感染者，可能直接使車內病毒濃度升高，增加其他人染疫風險。且通風不良造成車內環境悶熱，也可能讓司機、救護員及被載者產生熱傷害。

3.應要求被載者配戴外科口罩而非N95口罩：長時間配戴N95可能造成呼吸困難，被載者若因換氣不順而未確實戴好N95，將失去其防護效果；應以外科口罩取代N95，並要求被載者的確實戴好，運送過程中不得大聲交談或講電話，即可有良好防護，且可兼顧被載者的舒適度。

4.本次大規模集中檢疫，將部分機組人員及其家人小孩運載至臺中、南投檢疫所，可預期載送時間長達數小時，出發前應將被載者的生理需求納入規劃考量。不應發生將被載者集中後才發給尿布，但車上並無足夠的隱私空間可以更換，這不僅對於國民的隱私侵害極大，更無以解決長途載送期間上廁所的需求，使用尿布更會引發屈辱感。建議主管機關應徵用車上有廁所之合格遊覽車種，保障國民的基本人權及隱私。

5.本次大規模集中檢疫，包含許多小孩及長者，應為所有人測量血氧及體溫，確保被載者運輸過程的安全，必要時應請求救護車支援。

桃園市空服員職業工會強調，防疫巴士載的是國民，不是病毒；載的是人，不是病毒的載體，每個環節都不能輕忽，應同時顧及被載者和司機、救護員的防疫措施，亦須顧及人權隱私，不撕裂彼此，正是團結防疫的前提。