快訊／防中秋連假移動！虎尾科大宣布：開學日延至9／23

長榮航空3名機師突破性感染，其中案16120將病毒傳染給兒子（案16122），所幸小孩就讀的北科附工全校2800人一採PCR全陰性。對此，毒物學專家招名威表示，「其實我更擔心他們父子9/1前接觸的人。」而指揮中心4日針對機師足跡，發出台灣規模最大的110萬則細胞簡訊，提醒足跡重疊的民眾若有疑似症狀務必就醫。