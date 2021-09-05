快訊／防中秋連假移動！虎尾科大宣布：開學日延至9／23

▲雲林虎尾科技大學。（圖／資料照）
記者蔡佩旻／雲林報導
面對近期長榮機師確診案，爆發Delta案例，指揮中心針對機師足跡也發出110萬則細胞簡訊提醒民眾，讓外界憂心忡忡。對此，雲林虎尾科技大學宣布，為配合指揮中心防疫政策，開學日將調整至9月23日，待中秋連假結束後再開學。
根據虎尾科大公告指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，本校根據9月1日行政會議決議，為強化校園防疫，避免增加師生在中秋連假期間返鄉移動，特將開學日調整至9月23日，依規定實體授課。
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▲雲林虎尾科技大學。（圖／資料照）
記者蔡佩旻／雲林報導
面對近期長榮機師確診案，爆發Delta案例，指揮中心針對機師足跡也發出110萬則細胞簡訊提醒民眾，讓外界憂心忡忡。對此，雲林虎尾科技大學宣布，為配合指揮中心防疫政策，開學日將調整至9月23日，待中秋連假結束後再開學。
根據虎尾科大公告指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，本校根據9月1日行政會議決議，為強化校園防疫，避免增加師生在中秋連假期間返鄉移動，特將開學日調整至9月23日，依規定實體授課。
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