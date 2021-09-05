蘇貞昌宣布「嘉義科學園區落腳太保」　創5700工作、年產值380億

▲行政院長蘇貞昌赴嘉義科學園區視察。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌5日宣布，嘉義科學園區就落腳在太保，靠近故宮南院、六角鄉蒜頭糖廠的台糖太保農場，預計可創造5700個工作機會，年產值約380億元。

蘇貞昌表示，在去年12月19日時，他曾經宣布，嘉義縣不可以輸給別人，整個西部的科技廊道只缺嘉義和屏東，當初當應得，就一定要做到；而總統蔡英文也交代要讓嘉義更好，縣長翁章梁也帶領縣府團隊打下好基礎。

「今天要宣布，嘉義科學園區落腳在太保！」蘇貞昌說，行政院有決心，要做就做到最好，嘉義縣確實有這個條件，只是過去被疏忽，蔡英文很有誠意要幫助嘉義發展，現在條件已經充足，高鐵已在嘉義設站，故宮南院也發展很好。

蘇貞昌指出，高鐵站到蒜頭糖廠的五分車再到故宮南院，一路建設起來，未來要讓故宮南院展覽內容更多元，整個故宮南院的周邊，也會成為嘉義的大公園，台灣跟世界的大公園。

在產業方面，蘇貞昌表示，台商回台、世界主流科技產業、智慧產業等，要讓大家知道有嘉義這個好地方，政府有這樣的投資，因此要有廠商進駐、留下人才，科技部要啟動建設，產業設計也要優先規劃。

在人才的部分，蘇貞昌指出，不僅科技園區讓產業進駐，更要設立雙語學校，從幼兒園到高中一條鞭，作為人才的搖籃。

▼行政院長蘇貞昌赴嘉義科學園區視察。（圖／行政院提供）

