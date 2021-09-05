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急診慘況曝！細胞簡訊響「恐慌民眾」秒塞爆　衛福部：有症狀再去

▲▼急診室,就醫,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲110萬則細胞簡訊寄出後，大批民眾紛紛跑到急診要求篩檢。（示意圖與本文無關／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

長榮航空3名機師確診後，中央流行疫情指揮中心4日針對機師足跡，發出台灣規模最大的110萬則細胞簡訊，提醒足跡重疊的民眾若有疑似症狀務必就醫。不過許多民眾收到簡訊後趕到恐慌，紛紛趕到醫院想做篩檢，卻因人潮眾多擠成一團，也造成醫護的嚴重困擾。

急診科住院醫師粉專「J個醫生」於4日發文，表示當天下午政府細胞簡訊一發，就開始在社群網路上看到各家醫院急診夥伴們的哀號，但若在沒有明顯症狀的情況下隨便跑到醫院，反而可能是造成群聚感染的破口。

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粉專表示細胞簡訊是「自我健康管理」的提醒，並非「就醫提醒」，所以「拜託不要再用恐慌癱瘓急診了」。他說現在每個人最該做的就是「勤洗手、戴口罩、維持社交距離。

▲▼民眾收「細胞簡訊」怕爆湧入急診！ 住院醫曝「醫護一片哀嚎」。（圖／翻攝自臉書「J個醫生」）

▲粉專列出若含有以上症狀，可選擇買快篩劑自己篩檢。（圖／翻攝自臉書「J個醫生」）

粉專列出符合條件的症狀，包括發燒超過38度、咳嗽、流鼻涕、嗅覺和味覺喪失、不明原因腹瀉、頭痛，還有血氧濃度低於90％，而且出現這些症狀也未必要立刻衝到醫院，可選擇聯絡1922到社區採檢站接受採檢，或買快篩劑在家檢測，但不要搭乘大眾運輸工具和進入人群聚集的空間。

《聯合報》引述醫勞盟理事長儲寧瑋指出，指揮中心寄出簡訊後沒多久，各家醫院急診就瞬間湧入人潮，因指揮中心沒事先在簡訊裡做好完善告知足跡重疊的民眾「可以怎麼做」，反而讓不知所措的民眾直接塞爆急診。

報導指出，北部一名護理人員更抱怨急診被「突襲」，假日診所本來就最忙，這次再加上收到簡訊的大批民眾，忙到必須緊急call休假的急診人員回來支援。

另外，收到簡訊後篩檢統統要自費的說法其實是錯誤的，也無法憑簡訊就要求公費篩檢。衛福部次長石崇良呼籲，簡訊的目的是先讓民眾有警覺並做到自我健康監測，「有症狀再去篩檢」，依照現行規定是「有症狀者才是公費篩檢」，若出於個人憂慮，篩檢就屬於自費範疇，還是要先看有無症狀，決定是否到醫院篩檢。

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