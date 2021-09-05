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疫苗難防Delta！　蘇益仁警告還在衝第一劑覆蓋率：是很大的賭博

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲蘇益仁認為優先讓老人家施打第二劑疫苗，才能有效降低重症和死亡數。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

長榮3名機師染疫風波延燒，疾管署前署長、抗SARS專家蘇益仁認為Delta變異株流行後，各家疫苗保護力都下降，但國外已經進展到施打第二、三劑的同時，台灣仍在拚第一劑覆蓋率，「是一個很大的賭博」。他表示應以保護易重症的老年人為優先，施打第二季疫苗，才是保護人民健康的選擇。

Delta變異株在確診機師中出現，其中一名機師兒被父親傳染，更可能讓Delta擴散至校園、甚至繼續散播下去。《聯合報》報導，蘇益仁表示先前Alpha變異株流行時，國外輝瑞BNT和莫德納疫苗保護力都還超過9成，但Delta變異株出現後保護力全都下降，其中AZ疫苗的中和效價下降最多。

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蘇益仁認為目前情況不應該再拚第一劑疫苗的覆蓋，國外都已經開打第二劑甚至第三劑，台灣若堅持這樣「是一個很大的賭博」；防疫政策首要應保護容易重症的老年人，這樣若Delta真的進入社區感染，才能有效減少重症和死亡。報導引述台大兒童醫院院長黃立民表示，這次長榮機師感染就像當初華航一樣，必須精準防疫、確實調查，以免真的成為諾富特翻版。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，衝第一劑覆蓋率和提早施打第二劑，其實各有優缺點，而目前台灣最主要的問題是疫苗不夠。

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