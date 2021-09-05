長榮染疫機師「密切接觸2空姐」！　7縣市收110萬細胞簡訊挫咧等

▲長榮機師確診，可能影響全台防疫成果。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

長榮航空3名機師確診波及數千人，中央流行疫情指揮中心4日發出110萬則細胞警訊，長榮航空則對旗下近1500名全面普篩，力求抓出染疫黑數。拚控制疫情的同時衝擊長榮最高到4成的運能；此外，後艙的2名空服員和10名同住家人都被送往隔離採檢，加上其中一名確診機師高職兒的學校師生逾2800人也必須隔離採檢，範圍之廣可能成為下一波疫情的關鍵。

長榮機師案16119、案16120因在7天自主健康管理期間，分別謊報行蹤、違規與友人聚餐等情況，足跡橫跨雙北、桃園、新竹、苗栗、台中和高雄，潛在影響範圍相當廣。指揮中心4日即發布台灣最大規模的110萬則細胞簡訊，提醒8月13日至9月2日期間，足跡與確診機師重疊的民眾自主監測健康情況。

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案16120曾飛芝加哥，回台後回到苗栗老家，之後在造橋鄉某餐廳及燒烤店與友人聚餐，因此機師老家家人、共餐朋友及餐廳、燒烤店員工和附近客人，其中9人被列為居家隔離、9人列為自主健康管理，18人初步PCR採檢都呈陰性。

案16119和案16120都曾各自到過桃、竹、苗地區，足跡涵蓋中壢區的六星汽車旅館、桃園區的桃園展演中心藝文廣場外圍、平鎮區裕豐汽車保養廠等。此外，案16119在出現症狀前，也曾和妻子到高雄推拿館按摩。

被列為與案16120為密切接觸者的29歲空服員，因8月30日和個案一同飛往澳洲布里斯本，目前已被移至檢疫中心進行隔離採檢，其台中同住父母也採取相同措施。另一名被列為密切接觸者的空服員同樣設籍台中，目前已在北部進行隔離採檢。