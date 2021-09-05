長榮3機師確診「2空姐密切接觸」　鄉民揪神秘數字直呼不單純

▲長榮有機師確診期間擅自外出聚餐，隱匿行蹤結果確診導致近3000人必須隔離採檢。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

長榮航空5天內3名機師接連確診，指揮中心緊急擴大匡列密切接觸者，其中有2名空服員都設籍台中，共有9名同住家人，因此台中政府高度注意。其中一名29歲空姐因和50多歲機師有密切接觸，引發網友熱議，認為年齡相差過大還能有密切接觸，事情內幕可能不單純。

長榮機師連3人確診，更爆發Delta案例，其中案16120染疫機師不僅在7天自主健康管理期間違規，隱匿行蹤外出聚餐，還在開學第一天出現在兒子的高職校園，並將病毒除染給兒子，導致逾2800人必須入住檢疫所或自主居家隔離。此外一名29歲的空姐因和該機師有密切接觸，和父母一起被移至級中檢疫所隔離檢疫。

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另一名在自主健康管理期間到處亂跑的案16119機師，也和一名設籍台中的空姐有密切接觸。該名空姐已在北部隔離檢疫，第一次PCR採檢為陰性，但她在台中有7名同住家人，台中市衛生局獲報後隨即將7天送往級中檢疫所進行採檢。

雖然2名機師足跡橫跨4縣市，其中一人更確診為Delta病毒，台中衛生局表示足跡調查結果顯示並未到台中，且接觸者同住家人都已安排隔離採檢，第一次PCR結果將在5日出爐，而依照中央流行疫情指揮中心規定，入住檢疫所後第5天必須再採檢一次。

機師確診再度引發網友熱議，其中一個話題熱點便是29歲的空姐和案16120染疫機師。網友認為兩人年齡差距過大，卻有密切接觸的歷史，是否說明兩人存在進一步的關係，就像前一次紐籍機師（案765）和廣明媚（案771）的翻版；然而也有人認為亂臆測不可取，在確認關係事實前不應該隨便扣人加帽子，「密切接觸不是親密接觸好嗎」、「只要在同一個密閉空間待久了就是密切接觸，你硬要說那是親密接觸，那一堆人都有問題。」