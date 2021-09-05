快訊／長榮機師染疫擴大？陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

長榮航空機師染疫受關注，目前已確定有3名機師、1名機師兒確診，其中有1名機師更已確認感染印度變異株Delta，中央流行疫情指揮中心也在昨緊急發出110萬封細胞簡訊。另外，波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗已在今日上午抵台，指揮中心將在下午2點持續召開記者會說明疫情最新調查進度和疫苗施打政策。

台灣一周內爆出3名機師突破性感染（案16066、案16119以及案16120），就讀高中兒子也染疫，500名同學與家長需集中檢疫。而案16119與案16120同班機從澳洲返台，但案16120曾執飛芝加哥長程航班且有症狀，因此暫時歸類為美國境外移入，待後續抗體結果判定。至於另外兩名機師和機師兒是否感染Delta，則有待基因定序結果。

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針對長榮機師染疫，指揮中心也在昨日發布疫情警示簡訊，內容為「因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。」總共發110萬筆簡訊，提醒收到訊息民眾要注意身體狀況，即時跟醫師諮詢或直接採檢。

而在疫苗方面，波蘭政府捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，已在今上午06:30抵台；第二批BNT昨也傳出將在9/8抵台，相關詳細訊息將由指揮中心下午說明。