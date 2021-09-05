「真正破口」曝光　專家喊別再黑空服員：她們隔離到快崩潰

記者陳俊宏／綜合報導

長榮航空5天內3名機師接連確診，指揮中心緊急擴大匡列密切接觸者，其中有2名空服員都設籍台中。對此，毒物學專家招名威點出「真正破口」表示，其實現在的問題真的不是空服員。

招名威4日在臉書說，因為台灣對機組空服員的管制非常嚴格，違反規定者即嚴懲，但空服員的命也是命，為了配合政策又得維持龐大的運輸量，已經隔離到快崩潰，甚至跟家人見上一面都很困難，結果一堆人在那邊帶風向，抹煞空服員還有廣大民眾的努力，你們真的很糟。

▼長榮航空5天內3名機師確診。（圖／資料照／記者李毓康攝）



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招名威指出，真正破口是「人性」，是那些違反規定的少數人，不是這些死規定，無論3+11或5+9都是，就像出車禍不是因為有交通規則，而是違反規則的人；假如這次真的造成破口，違規機師你是不是要負刑事責任？造成民眾染疫死亡，怎麼算？

招名威呼籲，一堆網民真的不要不懂又造謠帶風向，傷害第一線機組空服員，網傳一堆與事實嚴重不符的內容，「我們沒必要踩著人家來墊高自己。」

長榮機師連3人確診，更爆發Delta案例，其中案16120染疫機師，不僅在7天自主健康管理期間違規，隱匿行蹤外出聚餐，還在開學第一天出現在兒子就讀的北科附工，並將病毒除染給兒子，導致全校逾2800人必須入住檢疫所或自主居家隔離，而該機師也被長榮開除。