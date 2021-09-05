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巴西下令暫緩施打科興疫苗90天　1200萬劑出自未經授權工廠

▲▼ 圖為埃及開打的中國科興疫苗。（圖／路透）

▲巴西下令停打約1200萬劑科興疫苗。圖為埃及開打的中國科興疫苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

巴西國家衛生監測局Anvisa於4日下令，暫緩境內約1200萬劑中國科興疫苗施打，原因是這些疫苗在未經授權工廠生產。當局表示，停用暫緩天數為期90天，而此項決策為預防措施，意在避免潛在風險。

路透報導，位在聖保羅的生物醫學中心「布坦坦研究所」（Instituto Butantan）是中國科興生物技術有限公司在巴西的官方合作單位，負責科興疫苗當地疫苗分裝作業。

但布坦坦研究所3日提出的警告，運抵巴西的25批、1210萬劑科興疫苗，就是在未經授權的工廠生產。此外，同間工廠還生產另外17批、900萬劑的疫苗，如今正在運往巴西途中。

巴西國家衛生監測局表示，這間工廠先前並未經過檢查，官方也沒有批准該工廠相關許可，在為期90天的停用期間，將尋求對工廠執行相關檢驗。當局也強調，暫緩令為預防措施，意在避免潛在風險。

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