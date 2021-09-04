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染疫機師回苗栗老家擴大匡列　「接觸者的接觸者」58人集中檢疫

▲擴大匡列「機師接觸者的接觸者」　苗栗縣58人集中檢疫。（圖／苗栗縣府提供）

▲苗栗縣府今日再進行擴大匡列，目前已累積58人。（圖／苗栗縣府提供，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗縣府昨公布案16120足跡，於8月28日曾至造橋鄉餐廳及燒烤店用餐，餐廳及燒烤店目前已完成環境清消及配合停業3天，由於案16120為「突破性傳染」且不排除是Delta變種病毒，因此再擴大匡列「接觸者的接觸者」，目前縣內匡列58人，全數送往外縣市集中檢疫所隔離、採檢。

縣府表示，昨(3)日公布的2名確診長榮機師中，案16120曾於8月28日返回苗栗頭份老家探親，並於同日晚間至造橋鄉某餐廳及燒烤店用餐。苗栗縣衛生局針對案16120確診機師，昨天先公布匡列18名接觸者進行隔離，包括機師老家的家人、共餐朋友及餐廳、燒烤店工作人員與鄰近客人，其中9名列居家隔離，另9名列為自主健康管理 ，這18人經PCR採檢都呈陰性。

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▲擴大匡列「機師接觸者的接觸者」　苗栗縣58人集中檢疫。（圖／苗栗縣府提供）

▲▼2家餐飲店目前都已完成清消。

▲擴大匡列「機師接觸者的接觸者」　苗栗縣58人集中檢疫。（圖／苗栗縣府提供）

由於案16120在縣內的足跡較單純，除了回頭份老家探視父親，與朋友在造橋鄉餐廳及燒烤店用餐，目前並無其他公共場域的足跡，衛生局表示，為防範未然、安撫民心，針對案16120機師住家週邊共3個鄰、約500人，近日將安排頭份市為恭醫院進行社區快篩。

但因案16120為「突破性傳染」且不排除是Delta變種病毒，除地方持續疫調追蹤，中央也指示擴大匡列，除了匡列第一圈的接觸者，也匡列第二圈「接觸者的接觸者」進行預防性隔離，到今天中午，匡列人數已達58人，全數都送往集中檢疫所隔離、檢疫。

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