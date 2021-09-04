驚悚畫面曝！女騎士遭聯結車秒吞　完美翻轉逃死

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗後龍台一線、苗29線的後龍大橋南端路口，3日下午發生一起驚險的碰撞事故。由黃姓男子駕拖半聯結車，在紅燈轉綠後，疑似因視線死角，未注意到前方女騎士，於起步後將機車與騎士一併輾壓拖行，還好女騎士在期間因機車倒下，順勢被拋離車輪下，才幸運撿回一條小命。警方後續調閱半聯結車的行車紀錄器，發現駕駛未正常運作，依據最新法規，對黃男開出一張9000元的罰單。

▲半聯結車綠燈起步時，直接輾過前方機車，還好女騎士因中途被甩出，避開大車輪才撿回一條小命。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方表示，3日下午16時許接獲車禍事故報案，一輛機車遭壓在半聯結車左前方，女騎士則坐在一旁。警方了解，女騎士騎著車在機車停等區等紅燈，半聯結車則在後方停等，變換綠燈後女騎士卻突然遭後方起步的半聯結車車撞擊，拖行數公尺，最後機車被壓在半聯結車下方，期間女騎士因向左側倒下，被甩離車身，幸運的逃過一劫，躲過半聯結車輾壓，雖右腳有多處擦挫傷，但還好無重大傷害。

警方表示，半聯結車駕駛疑係因視線死角，未能注意到前方有停等紅燈之機車，造成本起交通事故發生，事後調閱行車紀錄器時發現環景畫面未正常運作，依據最新頒佈的《道路交通管理處罰條例》規定，開出9000元罰單。

▲▼女騎士只差幾公分，就會被半聯結車直接輾過去。

警方也再次呼籲，無論在道路行駛或停等紅燈，應隨時注意週邊車輛或用路人情形，時時提高警覺，大客車及大貨車均應裝設行車視野輔助系統，因大型車視線死角多，除了機車及自行車勿與大型車併行、勿進入其內輪差危險區域外，亦需避免緊靠大型車前後方，防止大型車因視線死角或內輪差釀禍。相關交通安全宣導資訊，民眾可上網站搜尋交通部交通安全入口網加以了解，以提升用路安全。

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