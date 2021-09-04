快訊／拒賤價徵收　竹科擴建受創居民集結抗爭！夜戰科管局

▲寶山自救會成員上午前往科管局大門前拉布條抗議。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

多次協調未果的「竹科寶山2期擴建計畫」預計今日下午再次召開徵收協調會議，議中邀請科管局、鄉公所、台積電、大崎村長、促進會部份理監事等，共同協商「竹科寶山二期徵收」相關問題。自救會成員也在上午號召前往舉布條、夜宿科管局抗議。

「竹科寶山2期擴建計畫」畫設80公頃土地，作為4座2奈米晶片量產廠用地，因擴建面積廣，牽動地主多達上千人，其中有近百名地主，因徵收價格落差太大，組成自救會發起多次抗議。

▲▼自救會成員自備抗議道具、帳篷，帶著家人一同前往現場抗議。

3日下午，再次召開徵收協調會議，會議中邀請科管局、寶山鄉公所、台積電、大崎村長、促進會部份理監事…一同商討「竹科寶山二期徵收」問題，包含調高土地與建物徵收價格符合民意期待、保障大崎墓園墓主徵收權益、祖墳為特殊結構應給予另案補償、協助骨骸甕遷移到私有靈骨塔之費用團體議價…

自救會成員得知消息後，也在昨晚開始號召「我們準備出發吧！請科管局回覆我們上次提出的訴求，縮小徵收彼此的認同差距！」於今日上午9點半集結於科管局大門前，拉布條抗議，同時「夜宿科管局」，集會中還民眾架起帳棚，拖家帶口前往，更有老農民帶著自己種的農產品表示「地被徵了，以後再也種不出南瓜了」，來表達訴求。

▲▼自救會表示，並非拒絕徵收阻礙經濟發展，實在是徵收價格太低廉，無法同意。

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