技工月薪4萬擁賓士藏900萬現金　檢廉揪貪官「垃圾回收鍊金術」

▲高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，辦案人員在涉案洪姓技工等人住處搜出大筆現金 。（圖／讀者提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，有技工疑似趁過磅時短報重量，降收民間回收業者進廠處理費，事後再向業者拿回扣，檢調已帶回涉案技工和多名環保業者偵訊，其中9人遭聲押。初步調查發現，環保局一名洪姓技工疑與電腦業者和資源回收業者勾結，在過磅站電腦系統動手腳，導致過磅數字短報，讓業者可以少繳處理費，初估不法圖利超過億元。

▲南區資源回收廠 。（圖／翻攝南區資源回收廠臉書）

高雄市環保局南區資源回收廠驚爆貪污案，有環保局長官於今年年初發現問題垃圾車進來的實際載運垃圾量和過磅噸數明顯不同，直覺有異通報政風處，發現是事業廢棄物地磅資訊系統疑似異常情事，法務部廉政署南區調查組獲報調查，8月31日報檢方指揮搜索。

調查發現就是這事業廢棄物地磅資訊系統異遭人動手腳，原先計算方式就是過磅數字減掉倒完垃圾後第二次過磅數字，以重量來算處理費，但卻有特定業者進廠，系統就會「自動」減量，最多甚至減少6至7公噸，經計算，一年來出現異常的數字超過萬筆。由於事業廢棄物代清理費越來越高，2017年起每公噸處理費從1700元調漲至2413元，今年再漲至3150元，過磅數量短報對業者而言獲利可觀。

目前查出發現2名前現任技工涉案，現任49歲的洪姓技工是負責地磅站相關業務，月薪約3至4萬左右，卻開賓士車，又在他的家搜到大筆現金和名錶，除了他，還有張姓前任技工，離職後經營資源回收業，利用熟知進出廠處理流程少繳了大筆垃圾處理費。

專案人員在他們家中共找到9百多萬現金，也都有不少台名車以及名錶，但除了技工還有電腦維護人員、以及高雄5、6間環保業者、司機都涉案。專案小組已經掌握不少明確事項，前任技工等9人被依貪汙治罪移送遭聲押，洪男已羈押獲准。至於怎麼分成，問題出在哪邊，誰去竄改電腦，還有待持續追查。



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