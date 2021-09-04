行政院：五倍券力拚國慶連假前上路　紙本、數位同日啟用

▲五倍券擬10月15日上路。圖為2020年發放的三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）

政治中心／台北報導

行政院將推出五倍券振興疫後經濟，採紙本、數位並行，且免付1000元即可領取。經濟部昨透露已預先規劃10月15日起開放兌領；行政院官員則向《中央社》表示，目前期待國慶連假前能上路，領用紙本券與啟用數位券將落在同一天，使用期限至2021年4月30日，但確切日仍需綜合考量，尚未定案。

但官員也說，紙本券要考量印製與包裝等行政流程，加上協助預定與領用的超商端、郵局端、網站端也都要做再三確認，目前期待國慶連假前能上路，但確切日子須綜合考量後再確認。

能確定的是，商家兌領期是從2021年10月15日起至2021年6月底。至於五倍券的預算案與相關防疫方面預算，可能在9日的行政院會討論並通過，屆時相關細節及上路日期會再對外說明。

根據規劃，紙本券一套共10張，面額包括3張千元券、2張500元券、5張200元券；數位五倍券則將從9月22日起，開放信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證綁定。

另外，為方便店家辨視數位五倍券的相關優惠，今年規劃設計專屬標章，方便民眾儲存五倍券、回饋金及加碼發放的餐飲券等，屆時也能結合跨部會發放的藝FUN券、動滋券、農遊券、客庄券等一起使用。