綠委爆加碼券縮水　政院：經費許可、獲支持可做加碼

記者陳家祥／台北報導

民進黨立委昨盤點各部會加碼券方案，發現與去年相比幾乎全都縮水；因今年疫情比去年嚴重，建議「得券人數」或「總金額」應提升調整，帶動更多經濟發展。對此，行政院發言人羅秉成表示，加碼券是由各部會規劃，若在經費許可、得到支持下，「加碼也好等相關作為，可以做一些處理」。

吳琪銘、莊競程、陳秀寳、陳亭妃、陳歐珀、蔡易餘、蔡適應等民進黨立委1日召開記者會盤點各部會的加碼券，發現僅藝FUN券加碼加量、農遊券再加價，動滋券預算砍半、國旅券比去年的安心旅遊總額減少74億、客庄券則減少2400萬。

行政院2日召開例行院會，會後記者問及振興加碼券縮水一事，發言人羅秉成表示，各部會五倍券的加碼方案由部會執行評估規劃中，各部會在規劃過程也會參考各方意見，經費的多寡、方案的設計，各部會都是本於去年三倍券的成功經驗做設計規劃，相關經費來源各部會也要做衡酌。

羅秉成說，若在經費許可、得到支持下，加碼也好等相關作為，可以做一些處理，這是由部會來做決定。

至於外傳振興券要提早發放，羅秉成說，經濟部對外講的數位綁定9月22日開始，是經濟部初步規劃，在整體五倍券說明在上次國發會已就政策方向做說明，各部會加碼都在規劃中。會在特別預算提出時再做完整說明報告，包括各部會的方案，以及相關時程，包括數位綁定時間、發放領券等，會在特別預算提出後一併說明。

羅秉成說，特別預算提出時間立院已經開始會期，開議時間還沒決定，但希望能在開議前把五倍券特別預算送立法院審議。目前已經在籌編預算書，若能很快完成，或許近期有機會提送院會審議。