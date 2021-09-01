　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2月大男嬰猝死揪出「毒家庭」！8童長期待毒窟　4大人被起訴

▲▼檢方於毒窟救出8名幼童。（圖／記者黃子倩翻攝）
▲檢警在毒窟裡救出8名幼童。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名2個月大的男嬰去年11月間猝死，經法醫相驗後發現男嬰血液、尿液內竟含安非他命成分。經高雄地檢署著手偵辦，到前往男嬰住處搜索後，確實查獲毒品，8名兒童就這樣長期置身毒窟內，呂童的父母、姑丈和伯父坦承多次在房內吸毒，檢方將他們4人依妨害幼童發育等罪起訴。

高雄一名2個月大呂姓男嬰去年底猝死，法醫解剖發現男嬰血液、尿液有安非他命反應，調查後發現，呂姓男嬰的母親周女、父親呂男、伯父呂男、姑丈吳男及其子女共12人同住一棟透天厝，其中周女除了男嬰外，還有2名子女，吳男有5名子女，及呂男的1名小孩，除了過世的男嬰是2個月大，均為2至8歲以下兒童。

檢警到呂家中搜索時，果然發現安非他命、吸食器、殘渣袋等物，還有8名幼童在屋內，辦案人員一進房內環境相當凌亂，入內搜索找尋分散在房間中的毒品，有的就放在床旁的小櫃子上，邊搜索一旁還伴隨著小孩哭鬧尖叫的聲音，而毒品就直接放在小孩隨手可得的地方，經採集尿液和毛髮後果然都呈現有毒品反應，高雄市家防中心立刻依法緊急安置，其中一名幼童送醫後鑑定有中度自閉症，另2名幼童則有語言情緒發展遲緩，其他幼童也有妨害身心健全或自然發展危險。

檢方認為4人使用毒品時和與幼童共處在密閉狹小房間，妨害幼童身心健全及自然發育，因此依妨害幼童發育罪、毒品危害防制條例、轉讓禁藥罪等罪起訴。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

醋男怒斬情敵殺紅眼！破門狂砍女友新歡43刀　他慘被放血亡

神鬼2女吸金9千萬！誆投資牛樟芝2年賺25％　200軍人挨詐慘了
 

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
長腿妹牽12歲女兒開學！6年身材對比「母女變姊妹」辣翻
首批BNT遲到了！　最快明晨抵台灣
她遭2男灌醉輪流性侵！　跳樓癱瘓噎死
高端猝死家屬「看新聞才知死因」　淚訴：用生命警告大家
「4大疫苗」將到齊！剩多少、何時打一次看懂
美豔熟女變淫媒　台女出國豪宅激戰！17天狠賺25萬
7台救護車被砸爛！　3惡煞鐵鎚狂打影片曝光
青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴：我什麼都不要了
快訊／高鐵加開「5折列車優惠」　9／2開搶
罵人「長得像黃安」公然侮辱！　黃安爆粗口回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

36歲舞女尋短亡！八大禁營業全家吃泡麵　3千元辦後事遺留2子女

用槍柄K前女友頭部落跑　警封鎖公寓抓人！他車上還有毒品慘了

嗆「落漆」釀殺機！電玩男殺紅眼恐怖割頸　補教女師噴血搶命　　　

灌醉輪流上她割腕！狼諷「這麼多血，竟沒死」害她跳樓癱瘓死

2月大男嬰猝死揪出「毒家庭」！8童長期待毒窟　4大人被起訴

他賣人頭帳戶「酬勞剩一半」　不幹了遭圍毆！打110「窩裡反」

亡命天涯！她滿桌菜征服丈夫　遭破門全打包！警局吃最後晚餐

林暐哲不上訴！青峰判無罪　他喊「不想追究」：我什麼都不要了

美豔雞頭媒介伴遊　LA獨棟豪宅激戰！台女赴美加17天賺25萬

開學日先萌再說　警察娃娃「大頭波波」出動！學童比YA合照

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

36歲舞女尋短亡！八大禁營業全家吃泡麵　3千元辦後事遺留2子女

用槍柄K前女友頭部落跑　警封鎖公寓抓人！他車上還有毒品慘了

嗆「落漆」釀殺機！電玩男殺紅眼恐怖割頸　補教女師噴血搶命　　　

灌醉輪流上她割腕！狼諷「這麼多血，竟沒死」害她跳樓癱瘓死

2月大男嬰猝死揪出「毒家庭」！8童長期待毒窟　4大人被起訴

他賣人頭帳戶「酬勞剩一半」　不幹了遭圍毆！打110「窩裡反」

亡命天涯！她滿桌菜征服丈夫　遭破門全打包！警局吃最後晚餐

林暐哲不上訴！青峰判無罪　他喊「不想追究」：我什麼都不要了

美豔雞頭媒介伴遊　LA獨棟豪宅激戰！台女赴美加17天賺25萬

開學日先萌再說　警察娃娃「大頭波波」出動！學童比YA合照

家長關心上網成癮忽略「網路性剝削」　國小受害者4年劇增破200%

離譜節目邀性侵犯「表演」凌辱！各種姿勢全都來　還成專家教自衛

導演拍戲「狗身上綁炸彈」：為藝術犧牲！　飼養員被瞞…目睹崩潰大哭

36歲舞女尋短亡！八大禁營業全家吃泡麵　3千元辦後事遺留2子女

見面才知「網友竟是塔利班」！同志遭2男性侵虐打　劫後倖存更崩潰

不甘老被當女傭使喚　方琦控母梁佑南「道德綁架」

中央大學8顆「國旗海洋浮球」前進北極　探測北方融冰危機

無薪假5.8萬人創疫情以來高點！　9成都是旅行社

用槍柄K前女友頭部落跑　警封鎖公寓抓人！他車上還有毒品慘了

柯建銘期許新會期改變國會文化　「立法院不是只有朝野對立惡鬥」

鸚鵡夫妻吵架「看見拖鞋」秒休戰　怕到不敢動像木頭：等媽走再打！

社會熱門新聞

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

小六童開學前一天墜樓亡　生前曾說這句話…

碧潭夜釣驚見腐屍　情侶嚇壞報警

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

陸男「淘寶買橡皮艇」偷渡上岸　下場曝

快訊／她怒批鄰居：渣男　竟遭水果刀砍脖

美豔雞頭媒介出國伴遊　台女赴美加17天賺25萬

即／開學首日大量車潮湧現　雙北主要幹道壅塞

更多熱門

相關新聞

快訊／她怒批鄰居：渣男　竟遭水果刀砍脖

快訊／她怒批鄰居：渣男　竟遭水果刀砍脖

高雄楠梓區1日上午9時許發生一起砍人案件，一名女子因為認為隔壁出租套房的男子「打電動太大聲」，兩人因此時常發生爭執，而先前女子也曾痛斥對方是渣男。怎料，今早男子突然持水果刀奔向女子，導致女子在拉扯中被刺中頸部、手部，目前已經被緊急送往醫院搶救，至於事件詳細發生原因仍有待釐清。

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

神鬼2女吸金9千萬　200軍人挨詐慘了

神鬼2女吸金9千萬　200軍人挨詐慘了

撞死闖紅燈騎士！駕駛要同車女頂包自己落跑

撞死闖紅燈騎士！駕駛要同車女頂包自己落跑

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

關鍵字：

高雄毒窟

讀者迴響

熱門新聞

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

李洋「愛的緊扣」全直擊　大街緊擁美腿女友超放閃

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面