2月大男嬰猝死揪出「毒家庭」！8童長期待毒窟　4大人被起訴



▲檢警在毒窟裡救出8名幼童。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名2個月大的男嬰去年11月間猝死，經法醫相驗後發現男嬰血液、尿液內竟含安非他命成分。經高雄地檢署著手偵辦，到前往男嬰住處搜索後，確實查獲毒品，8名兒童就這樣長期置身毒窟內，呂童的父母、姑丈和伯父坦承多次在房內吸毒，檢方將他們4人依妨害幼童發育等罪起訴。

高雄一名2個月大呂姓男嬰去年底猝死，法醫解剖發現男嬰血液、尿液有安非他命反應，調查後發現，呂姓男嬰的母親周女、父親呂男、伯父呂男、姑丈吳男及其子女共12人同住一棟透天厝，其中周女除了男嬰外，還有2名子女，吳男有5名子女，及呂男的1名小孩，除了過世的男嬰是2個月大，均為2至8歲以下兒童。

檢警到呂家中搜索時，果然發現安非他命、吸食器、殘渣袋等物，還有8名幼童在屋內，辦案人員一進房內環境相當凌亂，入內搜索找尋分散在房間中的毒品，有的就放在床旁的小櫃子上，邊搜索一旁還伴隨著小孩哭鬧尖叫的聲音，而毒品就直接放在小孩隨手可得的地方，經採集尿液和毛髮後果然都呈現有毒品反應，高雄市家防中心立刻依法緊急安置，其中一名幼童送醫後鑑定有中度自閉症，另2名幼童則有語言情緒發展遲緩，其他幼童也有妨害身心健全或自然發展危險。

檢方認為4人使用毒品時和與幼童共處在密閉狹小房間，妨害幼童身心健全及自然發育，因此依妨害幼童發育罪、毒品危害防制條例、轉讓禁藥罪等罪起訴。

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